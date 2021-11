VIDEO: Státní převrat se sám neudělá, vzkazují rádci Vladyka a Lábus

Ferenc a Lorenc byli sice na konci prvního dílu vyhnáni z království, ale nechtějí svou potupu nechat bez odplaty. Takže se ani trochu nezměnili?„Myslím, že ne. My jsme prostě pořád takoví normální, příjemní čeští kluci,“ směje se Miroslav Vladyka. Na návrat po deseti letech se oba těšili.

„Nevěřil jsem, že je to tak dlouho! Myslel jsem tak pět let. Původní televizní pohádka se hodně reprízuje, takže by si zasloužila pokračování. I když se se říká, že druhý díl není nikdy jako první, věřím, že tohle bude výjimka,“ doufá Lábus. Ukázku s hereckou dvojicí zábavných lotrů najdete na videu.