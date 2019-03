VIDEO: Woody, máme problém, hlásí film Toy Story 4: Příběh hraček

14:58 , aktualizováno 14:58

V premiérové ukázce snímku filmu Toy Story 4: Příběh hraček, který do kin přijde osmého srpna, se představuje nový hrdina animované série. Jmenuje se Vidlík a tvrdí, že není na hraní, patří prý do salátu, do guláše a pak do koše.