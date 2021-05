VIDEO: Mohl by to být krásný film. Svěrákovi dotočili Betlémské světlo

„Přestože jsme točili v náročných podmínkách covidové doby, všechno nám překvapivě vycházelo,“ shrnul režisér. „Táta hrál hlavní filmovou roli po dlouhých patnácti letech a byla radost se na něho od kamery dívat. Jestli se nám to takhle podaří i dokončit, mohl by to být krásný film.“

Scénář snímku vychází z knižních bestsellerů Zdeňka Svěráka Povídky a Nové Povídky. Vypráví o spisovateli, jemuž do běžného života vstupují postavy z vlastních povídek. „Jako by mi z oka vypadl. Je jen o něco komičtější,“ míní autor předlohy. Ukázku najdete na videu.