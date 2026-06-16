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VIDEO: Má dva syny a dceru, prozrazuje první ukázka z filmu Shrek 5

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  20:00
Příští léto se ponese ve znamení velkého návratu. Do kin vstoupí pátý díl filmové série o zeleném zlobrovi Shrekovi, který právě zveřejnil první fotografie a ukázku.

Mike Myers, Eddie Murphy a Cameron Diazová se vracejí do svých rolí Shreka, oslíka a Fiony. K obsazení se nově připojuje Zendaya, která ztvární dceru Shreka a Fiony, společně s Marcellem Hernandezem a Skylerem Gisondem, kteří propůjčili hlas jejím bratrům.

Z filmu Shrek 5
Z filmu Shrek 5
Z filmu Shrek 5
3 fotografie

Čtyři filmy o Shrekovi vydělaly celosvětově skoro tři miliardy dolarů a daly vzniknout několika speciálům, broadwayskému muzikálu, který získal osm nominací na cenu Tony, a také tematickým atrakcím v zábavních parcích společnosti Universal. Ukázku z filmu Shrek 5 najdete na videu.

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