VIDEO: Má dva syny a dceru, prozrazuje první ukázka z filmu Shrek 5

Mike Myers, Eddie Murphy a Cameron Diazová se vracejí do svých rolí Shreka, oslíka a Fiony. K obsazení se nově připojuje Zendaya, která ztvární dceru Shreka a Fiony, společně s Marcellem Hernandezem a Skylerem Gisondem, kteří propůjčili hlas jejím bratrům.
Čtyři filmy o Shrekovi vydělaly celosvětově skoro tři miliardy dolarů a daly vzniknout několika speciálům, broadwayskému muzikálu, který získal osm nominací na cenu Tony, a také tematickým atrakcím v zábavních parcích společnosti Universal. Ukázku z filmu Shrek 5 najdete na videu.