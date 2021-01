VIDEO: Dojme, zahřeje, pohladí, věří herci z komedie Přání Ježíškovi

„Zahřeje, pohladí, dojme,“ shrnula svůj pohled na chystaný snímek herečka Elizaveta Maximová. Její kolegyně Táňa Pauhofová dodala, že pro ni je to spíše než romantická komedie vánoční pohádka. V dalších rolích se v režii Marty Ferencové objeví Richard Krajčo, Jiří Langmajer, Anna Polívková, Eva Holubová, Jaroslav Dušek nebo Hana Vagnerová.

„Sehnat dostatek sněhu, když sníh není, to byl opravdu velký úkol. Proto jsme se přesunuli na finále do hor. Sníh jsme dosypávali v Praze, v Brně a všude, kde to šlo. Pak samozřejmě covid-19: všichni chodili s rouškami, všichni jsou opatrní, všechno se špatně shání,“ shrnul náročné dny producent Adam Dvořák. Ukázku z natáčení najdete na videu.