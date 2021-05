VIDEO: Psychedelický soul, místní bar a nezvaný host stvoří Okupaci

V hlavních rolích se sešly výrazné tváře napříč generacemi, třeba Martin Pechlát, Otakar Brousek, Antonie Formanová, Cyril Dobrý, Pavel Neškudla, Tomáš Jeřábek nebo Vlastimil Venclík.

Neméně důležitou úlohu sehraje hudba, kterou dodali Hank J. Manchini a La Petite Sonja z kapely Kill The Dandies! Na světě už je videoklip k titulní skladbě How to Hold a Gun, film vstoupí do kin v létě.

Příběh Okupace, který vznikl na základě dávné humorné historky, ale dnes je plně aktuální, líčí události, jež se odehrávají jedné všední noci v nejmenovaném městě v anonymním baru.

Nezvaného hosta, který naruší bujarou oslavu po divadelní premiéře, ztvárnil ukrajinský herec Alexej Gorbunov, známý z díla Nikity Michalkova Dvanáct či z Bondarčukovy ságy Vojna a mír.



K filmu Okupace nyní v limitované sérii vychází soundtrack na dvojalbovém vinylu. „S Kill The Dandies! jsme probírali nejen filmovou hudbu, kterou kapela označuje za psychedelický soul, ale i celkovou výtvarnou koncepci snímku,“ podotýká režisér. Ukázku najdete na videu.