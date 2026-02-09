VIDEO: Nejen Hollywoodu hrozí zkáza, vzkazují Mimoni a monstra

  14:45
Třetí samostatný příběh žlutých postaviček, který do českých kin dorazí 30. června pod názvem Mimoni a monstra, zveřejnil ukázku. Z hrdinů se se tentokrát stanou hollywoodské hvězdy, které musí napravit svůj omyl, kdy vypustí do světa příšery.

Bláznivé dobrodružství, které podle scénáře Briana Lynche natočil režisér Pierre Coffin podepsaný i pod původní sérií Já, padouch, je v pořadí již osmnáctým animovaným projektem, jenž se dočkal tří filmových epizod. Patří k nim třeba Shrek, Madagaskar či Toy Story: Příběh hraček. První film Mimoni měl premiéru v roce 2015, druhý v roce 2022.

Mimoňský fenomén ze studia Illumination se zapsal do celosvětových tržeb částkou, která už překonala pět a půl miliardy dolarů. Další peníze ze vstupného producenti čekají od příběhu, jejž uvozuje výrok: „Potřebujete do filmu příšery? Znám ty nejstrašidelnější!“ Upoutávku najdete na videu.

Z filmu Mimoni a monstra
Z plakátu filmu Mimoni 2: Padouch přichází
Z filmu Mimoni 2: Padouch přichází
Z animovaného filmu Mimoni
Témata: Mimoň, Hollywood

