Bláznivé dobrodružství, které podle scénáře Briana Lynche natočil režisér Pierre Coffin podepsaný i pod původní sérií Já, padouch, je v pořadí již osmnáctým animovaným projektem, jenž se dočkal tří filmových epizod. Patří k nim třeba Shrek, Madagaskar či Toy Story: Příběh hraček. První film Mimoni měl premiéru v roce 2015, druhý v roce 2022.
Mimoňský fenomén ze studia Illumination se zapsal do celosvětových tržeb částkou, která už překonala pět a půl miliardy dolarů. Další peníze ze vstupného producenti čekají od příběhu, jejž uvozuje výrok: „Potřebujete do filmu příšery? Znám ty nejstrašidelnější!“ Upoutávku najdete na videu.