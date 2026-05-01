Vica Kerekes je slovanská bohyně. Alespoň tedy ve filmu Máma a Táta jsou Boží

Dobrodružná fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží, která do kin vstoupí 19. listopadu, představuje první záběry. V příběhu líčícím, jak se do rodičů převtělí staroslovanští bohové, hrají Petr Lněnička, Vica Kerekes či Anna Dvořáková.

Snímek propojuje mýty se současností. Z pradávných časů se do dneška probudí dva teenageři a slovanští bohové si nenápadně vyberou svoji lidskou podobu. V dobrodružství plném magie musí čtveřice dětí držet při sobě, aby ochránila své rodiny a všechno, na čem jim záleží.

Producent a spoluautor námětu Petr Kubík si ve svých filmech rád hraje s časem. „Od začátku jsme chtěli vytvořit snímek, který by kombinoval prvky tradiční české pohádky a rodinného filmu – něco ve stylu Chobotniček z druhého patra,“ vysvětluje.

Z filmu Máma a Táta jsou Boží
Snímek z natáčení filmu Máma a táta jsou boží
V archeoskanzenu Modrá vzniká nový film Máma a táta jsou boží. Hrají v něm také Vica Kerekes a Petr Lněnička. (květen 2025)
Scénář mi připomněl filmy, které jsem miloval jako malý. Třeba Arabela nebo Pane, vy jste vdova také mísí dva světy. Bavilo mě hrát postavu, do které vstoupí někdo jiný – navenek zůstává stejná, ale uvnitř se promění,“ popisuje Petr Lněnička, představitel otce Novotného a boha Peruna.

Filmaři natáčeli v Archeoskanzenu Modrá ve Zlínském kraji, v Praze na Letné, Kampě, na Střeleckém ostrově, ve Waltrovce i nákupním centru Harfa. Dobrodružné a napínavé scény zasadili do Tiských stěn a lomu ve Štěnovicích v Plzeňském kraji.

Nejčtenější

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

Anděl, který dostal od života naloženo. S Potměšilem se rozloučil plný Týnský chrám

Rakev se zesnulým Janem Potměšilem nesou v druhé řadě i jeho synové (28. dubna...

V Chrámu Matky Boží před Týnem se rodina a veřejnost rozloučila se zesnulým hercem Janem Potměšilem. Mezi přítomnými byli Eva Holubová, Jan Hřebejk, Patrik Hartl či Aňa Geislerová. Vzpomínali na něj...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Satoranský, Dykovi či Hartl. Podívejte se, kdo se přišel rozloučit s Janem Potměšilem

Spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl na posledním rozloučení s hercem...

Poslední rozloučení s hercem Janem Potměšilem svedlo dohromady vedle rodiny a veřejnosti i velké množství hereckých kolegů. Herci, jenž odešel 16. dubna po delších zdravotních komplikacích, přišli v...

Čerstvé záběry nové Pobřežní hlídky jsou na světě. Kdo je kdo a jak jim sluší červená

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací...

Červené plavky. Běh ve zpomaleném záběru. Zachraňování životů. To vše se vrací v seriálu Pobřežní hlídka. Herecké obsazení plné influencerů možná vyvolává jisté kontroverze, natáčení v kalifornské...

KVÍZ: Haló! Jdeme loupit... Znáte dobře komedii Eva tropí hlouposti?

Oldřich Nový a Nataša Gollová ve filmu Eva tropí hlouposti (1939)

Snímek Eva tropí hlouposti, v němž herecky excelují Oldřich Nový a Nataša Gollová, je považován za první českou crazy komedii. Jeho vtip, šarm, bezprostřednost a svižné tempo s dokonale načasovanými...

vydáno 1. května 2026

Mlčení někdy řekne víc než slova. Vyprávím příběhy silných žen, líčí oceněná režisérka

Premium
Zuzana Kirchnerová

Když se jí narodil syn s Downovým syndromem, v porodnici jí řekli, že pokud si dítě nechá, už nikdy nebude moct normálně pracovat. Zuzana Kirchnerová dokázala, že to jde. Film Karavan, který zvítězil...

30. dubna 2026

Hurvínek slaví 100 let. V čem tkví kouzlo loutek, které přemohly digitální svět

Premium
Je to takový malý zázrak: pan Spejbl a jeho syn Hurvínek. Spejbl vznikl v roce...

Je to vlastně takový malý zázrak: pan Spejbl a jeho syn Hurvínek. V Česku asi není nikdo, kdo by o nich nikdy neslyšel, vždyť baví už pátou generaci malých, ale i velkých diváků. Spejbl vznikl v roce...

30. dubna 2026

RECENZE: Tati, já jdu do kláštera. Ve Španělsku vyhrává příběh sedmnáctileté

55 %
Z plakátu filmu Neděle

Nejlepší španělský film roku 2025, Neděle, přichází do českých kin. Komorní příběh dívky, která rodinu překvapí rozhodnutím vstoupit do kláštera, ze svých třinácti nominací proměnil pět včetně cen za...

30. dubna 2026  14:31

Tragický příběh Monyové míří na obrazovky. Synové řekli, proč souhlasili se zfilmováním

Tereza Ramba coby představitelka zavražděné spisovatelky Simony Monyové po...

Příběh jako vystřižený z románu. Nebo ze seriálu. Spisovatelka píše knihy o domácím násilí. Samozřejmě se jedná jen o její představivost. Nic, co by se byť jen podobalo jejímu životu, čtenáři na...

30. dubna 2026  14:15

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

30. dubna 2026  13:11

Zámek vystavuje „českou Monu Lisu“. Kdo je Mánesova Josefina, se stále neví

Na zámku v Čechách pod Kosířem bude až do září k vidění ikonický obraz Josefa...

Do Čech pod Kosířem na Prostějovsku dorazil vzácný a tajemný náklad. Tamní zámek si k desátému výročí otevření pro veřejnost nadělil dárek v podobě díla, které je vrcholem českého malířství a na...

30. dubna 2026  12:07

Jaroslav Foglar nevymyslel jen KPZetku, ale nejspíš i první žákovskou knížku

Jaroslav Foglar - Když duben přichází

Román Když Duben přichází má ve Foglarově díle trochu výjimečné postavení. Je to kniha, kde nenajdete žádné čtenářské kluby, skautské oddíly, letní tábory, Rychlé šípy... Kniha vychází v roce 1944, v...

30. dubna 2026  11:58

GLOSA: Do ciziny se ti zachtělo, panenko? Charlotte Gott drží lid internetový palce

Zpěvačka Charlotte Gott

Charlotte Gott se netají tím, že má ambice se svou hudební tvorbou prorazit i v zahraničí, na což určitá část populace na sociálních sítích zareagovala zcela v duchu svého omezeného vnímání: „Si...

30. dubna 2026  10:35

RECENZE: Meryl Streepová je jediná jistota kvality v pokračování Ďábel nosí Pradu

55 % Premium
Móda, glamour a návrat ikonického příběhu: Westfield Chodov zve na premiéru...

Možná si tvůrci snímku Ďábel nosí Pradu 2 slibovali vyšší hodnocení novinářů, když se jich v pokračování slavné komedie tak dojemně zastali. Jenže... O co více se tu probírá svět moderních médií,...

30. dubna 2026

Připravená to zkusit. Dcera Karla Gotta Charlotte vydala debut In Too Deep

Zpěvačka Charlotte Gott

Zpěvačka Charlotte Gott vydala v den svých dvacátých narozenin singl In Too Deep, první autorskou skladbu z připravovaného EP. Píseň vznikla během session v londýnském studiu Eastcote ve spolupráci s...

30. dubna 2026  7:31

KVÍZ: Strasti dospívání. Co víte o Foglarově románu Když Duben přichází?

Jaroslav Foglar - Když duben přichází

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vyšla kniha Když Duben přichází v novém vydání, o které...

vydáno 30. dubna 2026

