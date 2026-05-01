Vica Kerekes je slovanská bohyně. Alespoň tedy ve filmu Máma a Táta jsou Boží

Snímek propojuje mýty se současností. Z pradávných časů se do dneška probudí dva teenageři a slovanští bohové si nenápadně vyberou svoji lidskou podobu. V dobrodružství plném magie musí čtveřice dětí držet při sobě, aby ochránila své rodiny a všechno, na čem jim záleží.
Producent a spoluautor námětu Petr Kubík si ve svých filmech rád hraje s časem. „Od začátku jsme chtěli vytvořit snímek, který by kombinoval prvky tradiční české pohádky a rodinného filmu – něco ve stylu Chobotniček z druhého patra,“ vysvětluje.
„Scénář mi připomněl filmy, které jsem miloval jako malý. Třeba Arabela nebo Pane, vy jste vdova také mísí dva světy. Bavilo mě hrát postavu, do které vstoupí někdo jiný – navenek zůstává stejná, ale uvnitř se promění,“ popisuje Petr Lněnička, představitel otce Novotného a boha Peruna.
Filmaři natáčeli v Archeoskanzenu Modrá ve Zlínském kraji, v Praze na Letné, Kampě, na Střeleckém ostrově, ve Waltrovce i nákupním centru Harfa. Dobrodružné a napínavé scény zasadili do Tiských stěn a lomu ve Štěnovicích v Plzeňském kraji.