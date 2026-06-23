Romantická komedie Dřevorubec pošle Pavlu Gajdošíkovou z města na pilu

Dřevorubec, projekt režiséra a scenáristy Petra Zahrádky, slibuje příběh o nečekaných životních zvratech, lásce a hledání místa, kam skutečně patříme. Hrdinka si buduje úspěšnou městskou kariéru, ale když ji šéf a současně milenec, kterého hraje Marek Lambora, pošle na rodné Valašsko za otcem v podání Martin Pechláta, objeví jiný svět.
Žena převezme po otci vedení místní pily, kde jí manažerské poučky nejsou platné, ale také tu potká úplně jiný typ muže, jejž zosobňuje Adam Vacula. Tvůrci podotýkají, že ústřední tandem prostředí zná, Gajdošíková a Vacula pocházejí z Otrokovic, respektive Uherského Hradiště.
Vedle nich se ve filmu představí Eva Leinweberová, Martin Písařík, Michaela Petřeková, Eva Podzimková, Robin Ferro nebo Viera Pavlíková. Film vejde do kin 12. listopadu.