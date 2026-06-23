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Romantická komedie Dřevorubec pošle Pavlu Gajdošíkovou z města na pilu

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  17:50
Z prostředí pražského korporátu do srdce Valašska, z kancelářských porad k sekyře přesídlí Pavla Gajdošíková coby hrdinka romantické komedie Dřevorubec. Snímek zveřejnil první ukázku, do kin jde na podzim.

Dřevorubec, projekt režiséra a scenáristy Petra Zahrádky, slibuje příběh o nečekaných životních zvratech, lásce a hledání místa, kam skutečně patříme. Hrdinka si buduje úspěšnou městskou kariéru, ale když ji šéf a současně milenec, kterého hraje Marek Lambora, pošle na rodné Valašsko za otcem v podání Martin Pechláta, objeví jiný svět.

Žena převezme po otci vedení místní pily, kde jí manažerské poučky nejsou platné, ale také tu potká úplně jiný typ muže, jejž zosobňuje Adam Vacula. Tvůrci podotýkají, že ústřední tandem prostředí zná, Gajdošíková a Vacula pocházejí z Otrokovic, respektive Uherského Hradiště.

Z filmu Dřevorubec
Z filmu Dřevorubec
Z filmu Dřevorubec
Z filmu Dřevorubec
4 fotografie

Vedle nich se ve filmu představí Eva Leinweberová, Martin Písařík, Michaela Petřeková, Eva Podzimková, Robin Ferro nebo Viera Pavlíková. Film vejde do kin 12. listopadu.

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Romantická komedie Dřevorubec pošle Pavlu Gajdošíkovou z města na pilu

Z filmu Dřevorubec

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