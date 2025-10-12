VIDEO: Manželé na výstavě nahotin zavedou do komediální série Dvojhra

  11:18
Simona Prasková, Tomáš Racek a Marek Dobeš jsou hlavními tvářemi nového komediálního projektu, který v krátkých epizodách zachycuje život manželské dvojice stižené latentní vztahovou ponorkou. Cyklus nese název Dvojhra. Tentokrát se trojice představuje v krátkém filmečku odehrávajícím se na vernisáži uměleckých aktů, který má na iDNES.cz premiéru.

„Brzy se začínám na každé oficiální akci nudit – ať už jde o filmový festival, vernisáž, svatbu nebo dokonce pohřeb. Proto jsem už v roce 2007 natočil kraťas Woman’s Day, když jsem byl hostem festivalu ve Slovinsku. Takže když jsme byli se Simonou Praskovou pozváni fotografem Angelem Purgertem na vernisáž ženských uměleckých aktů, rozhodli jsme se atraktivní prostředí galerie využít k tvorbě,“ popsal vznik snímku režisér Marek Dobeš.

Do nápadu se postupně zapojili herec Tomáš Racek, šéfdirigent České komorní filharmonie Praha Petr Chromčák a fotograf Jakub Ludvík. „Podobný formát jsme si vyzkoušeli už během pandemie covidu, kdy mi chyběla práce v divadle. Tehdy u nás na zahradě vznikla Koronoponorka – Shyby, na niž Vernisáž volně navazuje,“ dodává Simona Prasková.

Finále, v němž se dva muži střetnou v souboji „holubích hrudníků“ o poněkud potměšilou paničku, věnoval režisér Borisi Hybnerovi, kterého označuje za svého mentora v žánru grotesky. „Měl totiž moc rád klauniádu na hraně nepříčetnosti,“ doplňuje Dobeš.

Skeč Vernisáž najdete ve videu.

