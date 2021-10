VIDEO: Das Filmfest zahájí největší falešná zpráva moderní historie

Festival německy mluvených filmů Das Filmfest, který se v Praze koná v kinech Lucerna a Atlas od 20. do 26. října a do Brna zavítá od 2. do 7. listopadu, zahájí Curveball, odkrývající skutečný příběh jedné z největších fake news v novodobé historii.