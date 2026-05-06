Jaká je doopravdy Bára Basiková? ptá se Helena Třeštíková v novém časosběru

Časosběrný dokument zachycuje padesát let života výrazné osobnosti české hudební scény, od prvního veřejného vystoupení v pořadu Zpívá celá rodina v roce 1975 přes rockové a muzikálové období až po záběry z loňského roku natočené před tím, než materiál zamířil do střižny.
Režisérka se pokouší zjistit, jaká je doopravdy Basiková, žena, která celý život balancuje mezi kariérou a mateřstvím. „Od první chvíle byla Bára nesmírně otevřená, upřímná a autentická. Vzniklo opravdu kamarádství, ne vztah režisérky a protagonistky,“ líčí Třeštíková.
Podobně mluví i zpěvačka. „Helenu vnímám jako přítelkyni a hlavně jako člověka, který do mého života bezprostředně a neoddělitelně patří. Byla absolutním přímým svědkem mých nejniternějších a nejsoukromějších věcí,“ prozrazuje Basiková. Ukázku najdete na videu.