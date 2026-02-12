VIDEO: Nesahat na obušek! Havlová, Pořízková a Holubová řádí jako Bardotky

  10:33
Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová se představují v první ukázce snímku Bardotky, který slibuje zábavnou dámskou jízdu. Snímek „o ženách, které umí žít“ vstoupí do kin 23. července.

Scénář napsala režisérka Hanka Hendrychová s producentkou Pavlou Krečmerovou a tvrdí, že inspirací jim byly všechny tři herečky, protože umějí stárnout s grácií. „Bardotky vyprávějí o pravém ženském přátelství a o tom, jak si užít život,“ shrnují autorky.

Co vlastně pojem Bardotka pro herečky znamená? Pro mě je to Brigitte Bardotová,“ říká Havlová. „Když se řekne Bardotka, napadne mě Dáša, Eva a já,“ směje se Pořízková, jejíž postava realitní makléřky přijíždí z New Yorku za svými nejlepšími kamarádkami.

Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová ve filmu Bardotky
Hynek Čermák, Pavlína Pořízková, Eva Holubová a Dagmar Havlová ve filmu Bardotky
Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková ve filmu Bardotky
Dagmar Havlová, Pavlína Pořízková a Eva Holubová při natáčení filmu Bardotky
Holubová pak vzkazuje: „Každá žena může být Bardotka, každá z vás! Vykašlete se na to, co se hodí nebo nehodí, buďte svobodné!“ Hrdinky na plátně potkají také Hynka Čermáka, Evu Podzimkovou, Pavla Kříže nebo Lukáše Příkazkého, upoutávku najdete na videu.

Nejčtenější

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Nominacím na Anděly vévodí rapová trojka Gufrau a Victor Kal. Šanci má i Cristovao či Farna

Skupina Gufrau

Tři šance na získání ceny České hudební akademie, má rapová trojice Gufrau a hudebník Victor Kal, který s ní vystupuje. Sošku Anděla si mohou odnést za vítězství v kategoriích Objev, Společný projekt...

12. února 2026  10:08

Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...

11. února 2026  20:58,  aktualizováno  21:23

Cenu divadelních kritiků za inscenaci roku mohou získat dvě pražská divadla

Miloslav König, Dita Kaplanová a Simona Lewandovska v představení Můj boj....

Cenu divadelní kritiky za inscenaci roku 2025 mohou získat dvě pražská divadla. Konkrétně jde o Divadlo Na zábradlí a Dejvické divadlo. Vyplynulo to z ankety mezi 69 kritiky, kterou uspořádal časopis...

11. února 2026  15:30

Zemřel bubeník a srdce punkové kapely The Pogues. Bylo mu 72 let

Andrew Ranken z kapely The Pogues na vystoupení v Terminálu 5 v New Yorku v...

Ve věku 72 zemřel Andrew Ranken, bubeník britské kapely The Pogues, v níž svého času působil známý zpěvák Shane MacGowan. Ranken, přezdívaný The Clobberer, ve skupině působil s přestávkou od roku...

11. února 2026  14:53

Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel

Premium
Lucie, jaro 1990

Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...

11. února 2026

Dejte mou hudbu z filmu Melania pryč, požaduje člen kapely Radiohead

Kytarista Jonny Greenwood z Radiohead si na pražský koncert oblékl tričko s...

Skladatel a kytarista Jonny Greenwood z kapely Radiohead a režisér Paul Thomas Anderson požadují po tvůrcích dokumentu Melania o první dámě USA, aby z něj odstranili hudbu ze snímku Nit z přízraků z...

11. února 2026  12:05

Pocta Bělohlávkovi. Česká filharmonie na něj zavzpomíná pod taktovkou Hrůši

Na závěr Pražského jara 2025 zazněla v Obecním domě v podání České filharmonie...

Česka filharmonie vzdá ve středu večer v pražském Rudolfinu poctu bývalému šéfdirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi, který by letos v únoru oslavil 80. narozeniny. Hudební těleso si pod svou taktovku vezme...

11. února 2026  11:30

Finanční nezávislost? Britney Spears prodala práva na svou hudbu

Britney Spears na promo fotografii k albu Circus (2008)

Zpěvačka Britney Spears prodala za oficiálně nespecifikovanou sumu práva na svůj dosavadní hudební katalog. Spekuluje se o 200 milionech dolarů (přes 4 miliardy korun). Novým vlastníkem je...

11. února 2026  10:35

Na Berlinale jedou za Česko ženy, na filmovém trhu to zkusí série Monyová

Dominik Mony a tvůrčí tým minisérie Monyová

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale, který potrvá od 12. do 22. února, má Česko zástupce jen mimo hlavní soutěž. Krátký animovaný film En, ten, týky! se předvede v Generation Kplus, dokument...

11. února 2026

V Praze metalisté koncert ještě odehráli, v Istanbulu už kvůli satanismu dostali zákaz

Ruská deathcoreová kapela Slaughter to Prevail odehrála koncert v klubu Sentrum...

V Istanbulu tento týden místní úřady zrušily koncerty dvou metalových kapel. Rozhodnutí představitelé města zdůvodnili tím, že jejich vystoupení nejsou slučitelná se společenskými hodnotami.

10. února 2026  20:11

Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde

Jana Brejchová

Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost zorganizuje rodina. Proběhne v úterý 17. února v kině Lucerna v Praze, uvedla Tereza Brodská, dcera zesnulé herečky.

10. února 2026  18:44,  aktualizováno  19:13

