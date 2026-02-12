VIDEO: Nesahat na obušek! Havlová, Pořízková a Holubová řádí jako Bardotky

Scénář napsala režisérka Hanka Hendrychová s producentkou Pavlou Krečmerovou a tvrdí, že inspirací jim byly všechny tři herečky, protože umějí stárnout s grácií. „Bardotky vyprávějí o pravém ženském přátelství a o tom, jak si užít život,“ shrnují autorky.
Co vlastně pojem Bardotka pro herečky znamená? „Pro mě je to Brigitte Bardotová,“ říká Havlová. „Když se řekne Bardotka, napadne mě Dáša, Eva a já,“ směje se Pořízková, jejíž postava realitní makléřky přijíždí z New Yorku za svými nejlepšími kamarádkami.
Holubová pak vzkazuje: „Každá žena může být Bardotka, každá z vás! Vykašlete se na to, co se hodí nebo nehodí, buďte svobodné!“ Hrdinky na plátně potkají také Hynka Čermáka, Evu Podzimkovou, Pavla Kříže nebo Lukáše Příkazkého, upoutávku najdete na videu.