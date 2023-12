VIDEA ROKU: Růžová mánie, Kazmova Onemanshow i závěr seriálu Koruna

Nejlepší adaptace videohry vůbec

První řada seriálu podle legendární videohry The Last of Us skončila mimořádně krvavým finále. A tak konečně můžeme vynést finální verdikt, který je vlastně jednoduchý – lepší už to snad ani být nemohlo.

Kazma lákal na svůj debut

Zase jedna bublina splaskla. Po dlouhých dohadech, zda Kamil Bartošek čili tvář internetu Kazma opravdu natočil film, nebo do kin láká jen na další ze svých mystifikací, se jeho Onemanshow: The Movie skutečně v kinech promítala. Paradoxně byla ve výsledku nudnější než tanečky kolem.

Film Barbie přebarvil kinosály na růžovo

Nejrůžovější film letoška dorazil do kin koncem července. Barbie je letní komedie, v níž oživlá panenka prožívá krizi identity a přemýšlí o smrti. Nic podobného tady dlouho nebylo. A nejspíš také nebude.

Nolan přinesl tříhodinový životopis

Nejít v tříhodinové stopáži do nitra hlavního hrdiny se zdá jako hřích. Přesto je film Oppenheimer, v němž režisér Christopher Nolan vypráví o otci atomové bomby, jedinečným zážitkem, na který se rozhodně vyplatilo do kina vyrazit.

Seriál Koruna končil rozporuplně

Závěrečná řada ostře sledovaného seriálu Koruna nabízí v prvních čtyřech dílech drama vrcholící tragickou smrtí princezny Diany. I přes skvěle natočený materiál a vynikající výkony ústředních hrdinů se však tvůrci nevyhnuli sklonu k telenovele, kterým trpěla už předchozí řada.