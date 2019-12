VIDEA ROKU: Zaujalo nové Beverly Hills i zakázaný trailer s nahotou

Jedni kontroverznímu filmu tleskali, druzí ze sálu odcházeli. Takové reakce sklízel snímek režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče, který líčí brutality druhé světové války. „Je to zážitek na celý život,“ shrnul celý počin představitel hlavní dětské role Petr Kotlár.

VIDEO: Trailer k filmu Nabarvené ptáče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V srpnu se na americké televizní obrazovky vrátil legendární seriál Beverly Hills 90210. Upoutávka se začala vysílat už v květnu a zachycovala známé herce při jejich každodenních činnostech. Zvuky rituálů se postupně spojily ve znělku, která v devadesátých letech zněla i v českých domácnostech.

VIDEO: Jsou zpátky! Upoutávka na Beverly Hills vás pobaví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obří výpravný seriál Hra o trůny se letos uzavřel osmou sérií. Měsíc před premiérou se diváci mohli začít připravovat s novým trailerem, který byl předzvěstí epické závěrečné bitvy. Poslední série měla premiéru 14. dubna a velké finále, ke kterému došlo v květnu, zanechalo v divácích rozporuplné pocity.

VIDEO: Poslední trailer GoT zve na rozhodující bitvu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Zobrazujete nahotu a implikuje sexuální akt.“ S takovým odůvodněním zakázaly sociální sítě Facebook a Instagram třicetisekundový trailer k filmu Skleněný pokoj. „Herečka je v ukázce obrácena ke kameře zády a má na sobě spodní prádlo,“ pozastavila se nad rozhodnutím Denisa Biermannová ze společnosti Garfield Film, která snímek na Slovensku distribuovala.

VIDEO: Zakázaný trailer k filmu Skleněný pokoj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Já se vrátím,“ slíbil a splnil Arnold Schwarzenegger ve své nejslavnější roli Terminátora. Posledního října zamířil do kin snímek Terminátor: Temný osud. Dlouhých pětatřicet let po premiéře prvního filmu. Celkem to už bylo šesté pokračování ságy, ovšem pro režiséra Jamese Camerona navazuje novinka přímo na druhý díl z roku 1991. Snímky, na kterých se nepodílel, totiž zásadně nebere na vědomí.