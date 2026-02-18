Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na silvestra

Autor:
  22:22
Victoria Jones, dcera slavného herce Tommyho Lee Jonese, zemřela v důsledku „toxických účinků kokainu,“ oznámil v úterý úřad hlavního soudního lékaře v San Franciscu. Smrt čtyřiatřicetileté herečky, která se objevila v několika filmových rolích, byla označena za nehodu, informoval zpravodajský web Today.
Tommy Lee Jones s manželkou Dawn Jonesovou a dcerou Victorií Jonesovou.

Tommy Lee Jones s manželkou Dawn Jonesovou a dcerou Victorií Jonesovou. Premiéra filmu Just Getting Started v kině ArcLight Hollywood v Los Angeles, 7. prosince 2017. | foto: Profimedia.cz

Herec Tommy Lee Jones, předseda poroty 30. ročníku Mezinárodního filmového...
Z filmu Jason Bourne
Americký herec a režisér Tommy Lee Jones se svou dcerou Victorií (vpravo) a...
Tommy Lee Jones ve filmu V elektrizující mlze
Herečka byla nalezena mrtvá v San Franciscu, konkrétně v hotelu Fairmont, kde trávila oslavy nového roku. Objevili ji napřed přivolaní hasiči, a to před třetí hodinou ráno. Její smrt následně potvrdili záchranáři, kteří na místo pak zavolali policii a soudního lékaře.

Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém

Tisková mluvčí Fairmont Hotels and Resorts Michelle Heston v reakci na trágedii vyjádřila rodině podporu: „Jsme hluboce zarmouceni incidentem, který se odehrál v hotelu 1. ledna 2026. V této velmi těžké době vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedla.

Victorie se objevila v několika filmových rolích. Po boku svého otce si zahrála například ve filmu Muži v černém 2 (2002). Ve svém portfoliu měla i menší role ve filmech Síla života (2014) nebo Tři pohřby Melquiadese Estrady (2005).

Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na silvestra

