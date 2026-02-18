Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na silvestra

Herečka byla nalezena mrtvá v San Franciscu, konkrétně v hotelu Fairmont, kde trávila oslavy nového roku. Objevili ji napřed přivolaní hasiči, a to před třetí hodinou ráno. Její smrt následně potvrdili záchranáři, kteří na místo pak zavolali policii a soudního lékaře.
|
Tommy Lee Jones přišel o dceru Victorii, zahrála si s ním v Mužích v černém
Tisková mluvčí Fairmont Hotels and Resorts Michelle Heston v reakci na trágedii vyjádřila rodině podporu: „Jsme hluboce zarmouceni incidentem, který se odehrál v hotelu 1. ledna 2026. V této velmi těžké době vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedla.
Victorie se objevila v několika filmových rolích. Po boku svého otce si zahrála například ve filmu Muži v černém 2 (2002). Ve svém portfoliu měla i menší role ve filmech Síla života (2014) nebo Tři pohřby Melquiadese Estrady (2005).