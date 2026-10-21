Jak jste přesvědčil vedení Vězeňské služby, že chcete točit seriál v prostředí věznice? Stačilo říct jména autorů Prušinovský – Kolečko? Nebo to bylo složitější?
Ve filmové tvorbě se obvykle postupuje tak, že režisér zadá úkol architektovi a pak to jde přes lokačního dál a dál. Mně ale v téhle posloupnosti trochu schází osobní kontakt. Dlouhodobě se mi vyplácí, když lidi, od kterých něco potřebuju, oslovím osobně. Funguje to prostě líp, než když za sebe posíláte nějaké asistenty. U Oddílu B jsem měl štěstí, že jsem narazil na ředitele věznice Nové Sedlo Miroslava Špalka, který je sportovně založený. Znal Okresní přebor a docela rychle pochopil, o co nám jde.
Aby se naši vězni-herci nepomíchali s vězni skutečnými a byli snadno identifikovatelní i na kamerách, museli si navlékat reflexní vesty pro odlišení.