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Většina herců v polorolích byla v kriminále. Prušinovský líčí natáčení v provozu věznice

Jan Malinda
  17:00

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Jan Prušinovský. Jeho nový desetidílný Oddíl B je uváděn jako komediální seriál od tvůrců legendární série MOST!. Očekávání jsou tedy značná. O tvorbě uvažuje sportovně. Má vždy rozpracovaných víc věcí najednou, ale k žádné se neupíná víc než k druhé. „Žongluju s nimi jako klaun. A příběh, který vydrží v ruce nejdýl, ten vznikne.“ | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jeho nový desetidílný Oddíl B je uváděn jako komediální seriál od tvůrců legendární série MOST!. Očekávání jsou tedy značná. O tvorbě uvažuje sportovně. Má vždy rozpracovaných víc věcí najednou, ale k žádné se neupíná víc než k druhé. „Žongluju s nimi jako klaun. A příběh, který vydrží v ruce nejdýl, ten vznikne,“ říká režisér Jan Prušinovský.

Jak jste přesvědčil vedení Vězeňské služby, že chcete točit seriál v prostředí věznice? Stačilo říct jména autorů Prušinovský – Kolečko? Nebo to bylo složitější?
Ve filmové tvorbě se obvykle postupuje tak, že režisér zadá úkol architektovi a pak to jde přes lokačního dál a dál. Mně ale v téhle posloupnosti trochu schází osobní kontakt. Dlouhodobě se mi vyplácí, když lidi, od kterých něco potřebuju, oslovím osobně. Funguje to prostě líp, než když za sebe posíláte nějaké asistenty. U Oddílu B jsem měl štěstí, že jsem narazil na ředitele věznice Nové Sedlo Miroslava Špalka, který je sportovně založený. Znal Okresní přebor a docela rychle pochopil, o co nám jde.

Aby se naši vězni-herci nepomíchali s vězni skutečnými a byli snadno identifikovatelní i na kamerách, museli si navlékat reflexní vesty pro odlišení.

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