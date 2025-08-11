Osmidílná série Vetřelec: Země, která bude od 12. srpna k vidění na platformě Disney+, se odehrává před událostmi z klasiky Vetřelec z roku 1979 režiséra Ridleyho Scotta. Hned úvodní záběry prvního dílu ostatně vetřelčí „jedničku“ víceméně kopírují. Desing vesmírné lodi USCSS Maginot velmi věrně vychází i interiéru Nostroma, včetně hlavního počítače zvaného Matka. Rovněž posádka je charakterově i vizuálně velmi podobná týmu z prvního filmu.
Místy podívaná pro otrlého diváka a zabředá až kamsi k žánru gore či body hororu.