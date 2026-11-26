Jak uvedl německý bulvární deník Bild, její rozmanitý život osud formoval již od útlého věku. Když bylo tehdy pětileté holčičce z bývalého Východního Pruska pět let, otce ji popravili nacisté. Heinrich Ahasverus pocházel se starého šlechtického rodu Lehndorffů.
V roce 1944 ho spolu s dalšími představiteli německé armády po nevydařeném atentátu na Adolfa Hitlera zatkli a oběsili v berlínské věznici Plötzensee. Jeho rodina byla až do konce války vězněná v pracovních táborech a přišla o veškeré své jmění.
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Vera v pozdějších letech vystřídala několik škol, až nakonec vystudovala umění na škole v Hamburku. Pro světla reflektorů ji v roce 1959 v italské Florencii objevil fotograf Ugo Mulas. Zde postupnými krůčky budovala kariéru, až prorazila mezi největší špičky modelingu v americkém New Yorku.
Pod uměleckým jménem Veruschka zde především v 60. letech kralovala coby superstar modelingového průmyslu. Několikrát se objevila na obalu časopisu Vogue pro americký, britský, italský a francouzský trh. Ukázala se též na obálce časopisu Life.
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Svou krásu a talent uplatnila i na filmových plátnech, kam si ji v roce 1966 prosadil do filmu Zvětšenina italský režisér Michelangelo Antonioni. V průběhu let se před kameru vrátila například v experimentálním snímku Salomè (1972), hororovém fantasy Nevěsta (1985) nebo v bondovce s Danielem Craigem Casino Royale (2006).