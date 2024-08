Na psychologii mi došlo, že jsem šla studovat dusno rodičů, vypráví Žilková

Odněkud se tu vzal nepokoj, který trucuje a nechce si hrát. Tak tvůrci přibližují snímek Světýlka, který nabídne jeden den očima sedmileté Amálky. Ta by si ráda hrála, ale její rodiče i prarodiče stále něco nepodstatného řeší.

Nový snímek Beaty Parkanové, který do kin vstoupí 5. září, nás reprezentoval v hlavní soutěži karlovarského festivalu. Zaujal nejen přesvědčivým výkonem mladé herečky Mii Bankó, ale i autenticky podaným dětským pohledem, na který jsme my dospělí často už dávno zapomněli. Ve filmu se vedle Elizavety Maximové, Marka Geišberga či Martina Fingera představí i Veronika Žilková v roli babičky, která to „myslí dobře, ale nesnesitelně dobře“.