Do nekonečného seriálu bych teď nešla, říká herečka Veronika Arichteva

Arichteva tím naráží na situaci z příprav seriálu První republika, kdy si její muž původně nemyslel, že se pro roli Magdalény Škvorové hodí.

„Tentokrát to ale bylo kvůli synovi, kterému byl rok a čtvrt a nebyli jsme si jistí, jestli by bylo dobré, aby byli oba rodiče dva a půl měsíce z domu. Hraju tam totiž hlavní roli a Bisi režíroval, takže jsme byli oba nonstop na place,“ vysvětluje. „Nakonec jsme se ale nechali ukecat a náš syn to zvládl skvěle,“ dodává.

O společném fungování na place pak dále vypráví: „Asi není možné, abychom úplně přepínali z jedné role do druhé a měli stoprocentní profesní odstup. Já svého manžela velice uznávám jako režiséra, na jeho názor dám, ale občas, pravda, mám svůj náhled na věc. Tak je někdy na place trochu dusno, protože je na mě zase on přísnější, abychom vyhnuli řeším o protekci.“

Ambici stát se profesním párem, který úzce spolupracuje na každém projektu, podle herečky nemají. „Asi to ani nejde, jsem určitý typ herečky a hodím se jen na nějaké role,“ přemýšlí.

Zimní pohádka Williama Shakespeara se v rámci Letních shakespearovských slavností uvádí od roku 2019. „Mísí se v ní různé žánry. Na začátku je to velké drama, skoro tragédie a pak ke konci druhého dějství se to změní v opravdovou komedii. To se mi na tom líbí,“ říká.

Za jedno z hlavních poselství hry Veronika Arichteva považuje, jak ukazuje, kam až může zajít chorobná žárlivost a nedůvěra. „Může fatálně ničit životy, takže pokud to jen trochu jde, měl by se člověk snažit být nad věcí,“ říká. „A pak je tam ještě stopa rodiny. Myslím, že Zimní pohádka ukazuje, že pokud je člověk obklopen dobrými lidmi, mohou mu klidně suplovat rodiče,“ uvádí.

Instagram je bonus

V současnosti má Veronika Arichteva na Instagramu víc než půl milionu sledujících. Na otázku, zdali už i v Česku režiséry a producenty zajímá u hereček úspěch na sociálních sítích, jak tomu bývá v zahraničí, odpovídá:

„Pevně věřím v to, že když dostanu nabídku na roli, tak je to proto, že režisér či producent věří, že ji dokážu dobře ztvárnit a ne protože mám svoje sledující a přitáhnu diváky. Beru to spíš jako dobrý bonus,“ míní.

K filmu měla Veronika Arichteva blízko od dětství díky otci Pavlovi Novému, který pracuje jako filmový producent.

„Trávili jsme se sestrou na různých natáčeních hodně času. Je tam zvláštní energie, kterou cítím dodnes, když přijdu na plac. Začne se to ve mně celé chvět,“ přibližuje. Zásadní pro hereččinu kariéru bylo obsazení do seriálu Ordinace v růžové zahradě.

„Měla jsem velké štěstí, že jsem ve druháku na konzervatoři tu roli dostala. Pro holku, která se v branži teprve rozkoukává, to byla skvělá škola. Naučit se všechny texty, rychle reagovat, protože se točí na první jetí, hodně jsem tehdy důvěřovala režisérovi,“ říká.

Pak ale potkala svého manžela při natáčení Vyprávěj a poznala i jiný způsob práce. „Bisi ač točí seriály, tak se hercům snaží dávat hodně prostoru. Jakoby točili film. Mohou na postavě pracovat,“ popisuje.

Do nekonečného seriálu by Veronika Arichteva v tuto chvíli kvůli rodině nešla. Naposledy se objevila v seriálu televize Prima Slunečná, na jehož úspěch navázala ZOO. Jinak však nadále točit plánuje. „Veronika bude nejvíc kompletní, když bude pracovat a bude i máma,“ hodnotí.