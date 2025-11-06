Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Věra Křesadlová se zpěvu a výtvarnému umění věnovala už od mládí, zpívala v Kühnově sboru. Při studiu na pražské střední uměleckoprůmyslové škole vystupovala s amatérskou bigbítovou kapelou Crystal. Právě na jednom z vystoupení si jí všiml režisér Miloš Forman a obsadil ji do svého filmu Konkurs.
Snímek pojednával o fiktivním konkurzu do Divadla Semafor. A právě díky svému hereckému výkonu v tomto filmu Křesadlová místo v tehdy velice populárním souboru okolo Suchého a Šlitra získala, působila zde od roku 1963.
Její tvář se následně objevila ve výrazných snímcích nové vlny: Menzelových Skřiváncích na niti a Zločinu na dívčí škole, Passerově Intimním osvětlení, Jirešově Žertu či Papouškově Nejkrásnějším věku. V 90. letech pak na svou kariéru ze zlatých časů československého filmu navázala, když se v menších rolích objevila ve Svěrákově Akumulátorovi I či třeba Hřebejkově filmu Medvídek.
