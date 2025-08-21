Předpremiéra filmu se uskutečnila k 57. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a ke Dni nezávislosti Ukrajiny. Film bude v tuzemských kinech od 21. srpna.
Ukrajina se od 24. února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Tvůrci dokumentu se snaží v dokumentární road movie z Prahy do válkou zmítaného Charkova a na Donbas ukázat, jak vypadá válka na Ukrajině na vlastní oči. Zachycují atmosféru války a reakce lidí, kteří v České republice pochybují o předkládaných faktech.
„Film jsme natáčeli proto, abychom připomněli, že válka na Ukrajině se stále děje a je stále hrozná,“ řekl v úvodním slově režisér Kvapil.
|
RECENZE: Kde selhává film o „dezolátech“ na Ukrajině? Přesvědčené nepřesvědčí
Štáb filmu vzal příznivce ruského prezidenta Vladimira Putina do centra válečného konfliktu, aby se přesvědčili, zda média referují o dopadech války na Ukrajině pravdivě. Na casting se filmařům přihlásilo 60 lidí a na Ukrajinu nakonec odjeli se štábem dva muži a jedna žena stojící víceméně na ruské straně.
„Česká republika stojí pevně na straně spravedlnosti, svobody a evropských hodnot. Velký vlastenecký výlet ukazuje, jak hluboce je zakořeněná proruská propaganda v Evropě. Toto dílo je nezbytným krokem k prozření,“ prohlásil velvyslanec Ukrajiny v Praze Vasyl Zvaryč.
Součástí štábu byl kriminolog Petr Pojman, který doprovázel filmaře jako bezpečnostní analytik, oporou v krizových a možných traumatických situací byl psychiatr Petr Pöthe. Po dobu natáčení na Ukrajině doprovázela celou skupinu jako překladatelka a průvodkyně Lucie Řehoříková, která v minulosti vedla šest let České centrum v Kyjevě. Všichni měli v telefonech staženou aplikaci, která v reálném čase alarmem upozorňuje, kam v daném okamžiku letí raketa.
|
Zpochybnit masové hroby? To jsem fakt nečekal, říká režisér filmu o „dezolátech“
Robin Kvapil je absolventem divadelní režie na JAMU a katedry dokumentární tvorby na FAMU. Jeho celovečerním hraným debutem byla komedie o brněnském geniu loci Všechno bude fajn z roku 2017, na poli dokumentu pak spolupráce na filmové reportáži z prezidentské kampaně Michala Horáčka Máme na víc.
Kvapil režíroval například film More Miko o romském aktivistovi Jaroslavu Mikovi a jeho úsilí dosáhnout v tuzemsku přijetí čtyřiceti dětských uprchlíků během války v Sýrii. V posledním televizním filmu Smoke se zase věnoval nepřiměřeným trestům pro pěstitele konopí. Dle svých slov točí filmy, které jeho jako tvůrce vždy nějakým způsobem změní, a byl by rád, kdyby změnily i diváka.