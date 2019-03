Padesátiletý Čtyřlístek ovládl počítače. Jeho postavy však nestárnou

Režisér Michal Žabka je jen o čtyři roky starší než nejslavnější tuzemský komiks, na který má v podstatě filmařský monopol. Už před šesti lety natočil celovečerní příběh Čtyřlístek ve službách krále, poté zase krátkometrážní Čtyřlístek – Ďáblův palec a nyní režíroval také Velké dobrodružství Čtyřlístku. Ovšem s jistými změnami.

Některé hlasy z prvního snímku zachoval, takže Tereza Bebarová znovu mluví Fifinku a Bohdan Tůma Bobíka, nově však Jan Maxián propůjčil hlas Pinďovi a Jiří Ployhar zase Myšpulínovi. A producentem se tentokrát stal ředitel rodinného nakladatelství Vít Němeček, syn autorů původního komiksu, od něhož se vlastně celá historie odvíjí. Právě pro něj totiž rodiče začali postavy zvířátek vymýšlet.

„Nejdříve jsme vymysleli figurky, o půlhodiny později pak během chvíle jejich jména. Manželka je autorkou Fifinky a Myšpulína – ten dostal jméno podle stromu mišpule. Já vymyslel Bobíka a Pinďu. Bobík jako prasátko se podle mě jinak ani jmenovat nemůže. Byl bych nerad, aby v tom někdo hledal jinotaje,“ podotýká Jaroslav Němeček.

Ačkoliv postavičky oslaví půlstoletí, prakticky nestárnou. „Jsou mladé, i když na jedné straně musí mít řidičský průkaz, na druhé straně Pinďa zase někdy chodí do školy, takže s jejich věkem je to neurčité,“ dodává autor komiksu.

Vzhled zvířátek se sice za celá léta mírně proměnil, ovšem stále nosí stejné oblečení, jezdí pořád týmž autem a jejich domek si ponechává přesně takový zelený nábytek, který si Němeček pamatuje z vlastního dětství.

Současně však hrdinové musí držet krok s dobou, takže v novějších příhodách používají běžně třeba notebook nebo video. „Je to nutnost. Vidíme to i na našich vnoučatech, která už moderní techniku znají a umějí s ní zacházet daleko lépe než my sami,“ vysvětluje Lucie Němečková.

Ze Čtyřlístku se postupem času stala i pohádková výletní trasa. Fanoušci vědí, že komiksové Třeskoprsky umístili tvůrci do Doks, protože poblíž mají Němečkovi chalupu. Ze skutečného hradu Bezděz se stal smyšlený Bezzub a rybník Blaťák zastupuje Máchovo jezero. Právě kolem něj dnes vede naučná Fifinčina stezka, která směřuje až do muzea Čtyřlístku v Doksech.

Kromě filmové premiéry se oslavy jubilea nejslavnějšího českého komiksu přenesou také na interaktivní výstavu 50 let s Čtyřlístkem, která se bude konat od 8. května do 1. září 2019 v Muzeu hlavního města Prahy. Je určena zejména dětem, které budou při procházce expozicí plnit různé úkoly. Půdorys vychází z domku Čtyřlístku rozděleného na čtyři místnosti, z nichž každá patří jedné postavě. Figurují tu Myšpulínova laboratoř, Fifinčina kuchyně a šatník, Bobíkova posilovna či Pinďova strašidelná stezka, součástí projektu se stane zahrada s Myšpulínovou garáží, v níž děti putující za pokladem najdou stroj času.

A podobně, tedy do čtyř kapitol, se člení i filmový příběh. S Pinďou se diváci vypraví na horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem podniknou pátrání po vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do vesmíru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků.