RECENZE: Nostalgikům a dětem Velké dobrodružství Čtyřlístku sedí

Rozhodně je Velké dobrodružství Čtyřlístku lepší než minulý Čtyřlístek ve službách krále, protože je čistší: výtvarně a animačně díky tradiční kresbě, ale i autorsky.

Neopakuje se masivní nálet sponzorských odkazů ani rádoby postmoderní zmatek. Třebaže Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín používají mobil, internet či navigaci, chovají se starosvětsky až naivisticky, nicméně věrně tónu ustavenému před padesáti lety. Tudíž leporelem bezpečně proplují jak předškoláci, tak rodiče propadlí vlastní nostalgii; ostatní se mohou nudit.

K premiéře vychází stejnojmenná komiksová kniha, takže lze porovnat, kolik slov navíc včetně místopisného a historického prologu spotřebuje filmová verze. Její stavba, kdy si jednotlivé postavičky u táboráku s indiánským totemem vyprávějí vrcholné příhody roku, trochu připomene půdorys snímku Pat a Mat: Zimní radovánky, jenž se také vrátil i s novými výdobytky techniky ke své původní poetice.

Na rozdíl od němých kutilů však parta z Třeskoprsk vychovává: někdy hravě, jindy poněkud školometsky, v premiérové skládance čtyř výprav pak hlavně ekologicky, což způsobuje jistou monotónnost. Na druhé straně však pokaždé přijde ke slovu příjemně hororové ladění, ať už lesní zloději používají vlkodlačí fintu, čištění rybníka zrodí obdobu příšery z jezera Loch Ness, nebo se boj s piráty při úklidu vesmírného smetí změní v bezbolestnou přípravku na Hvězdné války.

Velké dobrodružství Čtyřlístku Česko, 2019, 72 min Režie: Michal Žabka Scénář: Michal Žabka Hrají: Tereza Bebarová, Jan Maxián, Bohdan Tůma, Jiří Ployhar ml., Miroslav Táborský, Jiří Lábus, Ota Jirák, Petr Rychlý, Jan Vondráček, Petra Jindrová Hodnocení­: 60 %

Mikulášské smíření andělů s čerty či vánoční nadílka zase završí pravidlo poučných dobrých skutků; přehnaná mravoličnost ovšem otvírá kudlu v kapse jinému publiku, než jaké lze na Velkém dobrodružství Čtyřlístku očekávat.

A jestli existují pochyby, co si děti odnesou z odkazů na básníka Máchu či Karla IV., pak radost z návratu vlků do našich lesů zní docela nezáludně a průvodní výuka ustálených rčení i přísloví si uchovává půvab názorných ilustrací – stačí si vybavit „kvítko z čertovy zahrádky“. Zkrátka padesátiny komiksu Čtyřlístek slaví film vcelku důstojně. Balancuje sice na hraně mezi dětským a dětinským, ale to je pořád rozumnější i poctivější cesta než předešlá reklamní „aktualizace“.