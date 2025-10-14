Pejsek a kočička mají nové příběhy. V roli vypravěče střídá Karla Högera Marek Eben

Nový seriál odstartuje 25. října v 18:45 na programu ČT. Podle autorky Barbory Dlouhé ctí nový večerníček Čapkův odkaz a zároveň míří na současnou generaci dětí.
„Chtěla jsem zachovat původní poetiku, to by potom nebyli pejsek a kočička. Snažila jsem se ctít Čapka, ale zároveň tam dát i něco svého. Jak se mění vnímání kultury a prolínání žánrů, i pohádky se posouvají do různých nových poloh i třeba experimentů, což považuji za dobré, ale musí se k nim přistupovat citlivě a s pokorou,“ uvedla režisérka.
Marek Eben coby vypravěč do seriálu podle tvůrců vnese sofistikovaný humor a laskavost. „Věříme, že diváci přijmou nejen nové zpracování, ale také kultivovaný hlas Marka Ebena plný laskavého humoru, který snad příjemně překvapí i ty pamětníky, kteří mají příběhy pejska a kočičky neodmyslitelně spojené s hlasem Karla Högera,“ říká kreativní producentka projektu Barbara Johnsonová.
Hudebního doprovodu seriálu se chopil Jakub Šafr. „Spolupráce s Bárou mě moc potěšila. Dala mi prostor a já jsem mohl napsat spoustu hudby, která zní víceméně celým večerníčkem, takřka od začátku do konce,“ řekl o spolupráci s paní režisérkou jazzový a swingový klavírista.
Klasické Povídání o pejskovi a kočičce se zrodilo z pera spisovatele a výtvarníka Josefa Čapka. Poprvé se zvířecí hrdinové objevili v roce 1927 ve vánoční příloze Lidových novin. Dobré ohlasy vedly k vytvoření celé knihy, kterou si Čapek sám ilustroval. Vydání se dočkala v roce 1929 a okamžitě si získala srdce dětí i dospělých. Čapek knihu psal pro svou dceru Alenku, ovšem věnoval ji všem dětem.
Populární animované zpracování spatřilo světlo světa v roce 1950. Režisér Eduard Hofman vytvořil celkem šest filmů, kolem 8 až 16 minut dlouhých. Do kolektivní paměti se zapsal herec Karel Höger, když pejskovi a kočičce propůjčil svůj jedinečný hlas. Pro dětské příběhy a pohádky byl jeho moravský témbr jako stvořený.
