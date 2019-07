VE VARU S MIRKOU: Kdo bere mužům voličské právo a s kým se pral Strach

Finger na vozíku se objeví v dramatu Stockholmský syndrom, které točil Dan Svátek s Davidem Švehlíkem, protagonistou svých Úsměvů smutných mužů, tentokrát v roli policisty. „Těšil jsem se, že na rozdíl od ostatních si budu mít o pauzách místo postávání vždycky kam sednout, ale popravdě jsem z vozíku utíkal, jak jen to šlo,“ přiznal Finger.

Životopis léčitele Šarlatán zase před pár hodinami dotočila Agnieszka Hollandová, která vedle Ivana Trojana a jeho syna Josefa Trojana hrajících téhož hrdinu v různém věku přivezla i zábavný návrh, jak s pomocí žen vylepšit svět.

Věří, že by stačilo sebrat mužům voličské právo. „Ale jenom na tři období, čili na dvanáct let, a volení být mohou, jen hlasovat by nesměli,“ zmírnila svou vizi.

Třetí chystaný film, Vlastníci, slibuje podle režiséra Jiřího Havelky „reportážní komedii“ z jedné schůze bytového společenství vlastníků. Autor přiznal, že vycházel mimo jiné z vlastní zkušenosti, kdy to z řadového člena dotáhl až na dočasného místopředsedu sdružení se zaměřením na výtah a půdu.

Jinak se hrál golf, kvůli němuž se festivalový prezident Jiří Bartoška přezouval k radosti fotografů v kufru vozu, a uváděly se na pravou míru zběsilé historky. Třeba zlověstný thriller s názvem Ondřej Vetchý vrací úder - loni totiž herec žertem tvrdil, že za jeho poraněným okem stojí rvačka s režisérem Jiřím Strachem, a letos naopak dorazil Strach se zlomeným prstem.

Skutečnost je ovšem mnohem prozaičtější, žádná chlapská rvačka na hospodském dvorku, nýbrž jízda na koloběžce. Režisér, který ve Varech uvádí Klec, v níž nechal zabít Jiřiny Bohdalovou, kajícně přijal trest za porušení staré dobré zásady, že umělec patří do kavárny - a ne aby proboha pokoušel sport.