V podstatě jde o hororovou komedii na půdorysu filmu ve filmu. Bacon hrdina točí špatné horory, poháněný jen svým snem a láskyplnou podporou rodiny, která o pochybné kvalitě jeho děl milosrdně mlčí. A kdyby měl někdo jejich malý svět ohrozit, křehká maminka veškeré překážky odstraňuje s úsměvem, nožem, nůžkami a co tak ještě popadne.
VE VARU S MIRKOU: Z Varů na Oscary, vltavín se Stromboli a krvaví Baconovi
Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce
V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...
Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart
Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z...
VE VARU S MIRKOU: Z Varů na Oscary, vltavín se Stromboli a krvaví Baconovi
Konečně komedie! Ač je to k nevíře, z laviny tíživého umění se na sklonku festivalu vyloupla vtipná hříčka Rodinný film. Přivezli ji Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková, hrají v ní se svými dětmi Sosie a...
TELEVIZIONÁŘ: Scarlett Johanssonová režíruje veteránku ve filmu Eleanor
Kdo má ještě v paměti televizní příběh Svatá s Jiřinou Bohdalovou v hlavní roli, může jej porovnávat s americkým snímkem Eleanor, jehož českou televizní premiéru nasadí v sobotu stanice HBO.
Od rapu po ambient. Deset domácích desek, které právě vyšly
Rap, alternativní rock, folk, ambient, alt-pop i experimentální elektronika. Domácí hudební scéna v posledních týdnech nabídla řadu nových alb zavedených jmen i začínajících interpretů. Přinášíme...
K narozeninám jí dal syrové těsto. Magda Vášáryová měla neobyčejné manželství
Na filmovém plátně působila Magda Vášáryová vždy jako ztělesnění noblesy a později si získala respekt i jako diplomatka. O svém soukromí mluvila překvapivě pragmaticky. Manželství s Milanem Lasicou...
Dofame, že si zamilujetě film! Kevin Bacon s rodinou dojali Vary češtinou i hororem
Manželé, američtí režiséři a herci Kevin Bacon a Kyra Sedgwicková na festivalu v Karlových Varech uvedli promítání snímku Rodinný film. V samotném filmu i ve Velkém sále hotelu Thermal na uvedení při...
Filmem jsem chtěla vyvážit tátovy démony jeho světlem, říká Ester Geislerová
Vizuální umělkyně a herečka Ester Geislerová, nejmladší z tria sester, je ženou mnoha talentů. Ve své práci propojuje film, výtvarné umění, psychologii i digitální kulturu (populární projekt Terapie...
Slíbils, že moc neuchvátíš! Snímek Duna: Část třetí nabídne epické vyvrcholení
Završení epické trilogie Duna režiséra Denise Villeneuvea se představuje v novém traileru. Snímek Duna: Část třetí na motivy románů klasika sci-fi Franka Herberta bude mít v českých kinech premiéru...
Kyra Sedgwicková ve Varech. Tři zajímavosti o hvězdě seriálu Closer
Americká herečka Kyra Sedgwicková přijela společně s manželem Kevinem Baconem na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kde představují hororovou komedii Family Movie (Rodinný film). Hvězda...
Poslední hvězda dorazila do Varů. Jeffrey Wright zavzpomínal na Bartošku
Americký herec Jeffrey Wright v pátek odpoledne dorazil do Karlových Varů, aby na festivalu uvedl film Basquiat, ve kterém se před třiceti lety objevil po boku slavných kolegů. V sobotu převezme Cenu...
RECENZE: Jaká je nová deska od Stounů? Jízda pokračuje, ale s několika zastávkami
Hackney Diamonds že by měla být poslední řadovka Rolling Stones? Kdeže, pánové Mick Jagger, Keith Richards a Ronnie Wood – opět s notnou pomocí přátel – jsou tu s dalším albem Foreign Tongues. A...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
KVIFF 2026: Kevin Bacon připomněl slavnou hru a uvede film, kde hrají jeho děti
Mezi hvězdné hosty Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos patří i Kevin Bacon. Americký herec přijel společně s manželkou Kyrou Sedgwickovou představit hororovou komedii Rodinný...
Počin absolventky FAMU je mezi finalisty studentského Oscara. Uvedli jej ve Varech
Experimentální videoesej Volklore režisérky Viktorie Štěpánové vybrali mezi sedm finalistů 53. ročníku studentských Oscarů (Student Academy Awards). Film uspěl v kategorii alternativních a...