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VE VARU S MIRKOU: Co platil ČEZ, svatební Bardotky a Ondříček bez večeře

Mirka Spáčilová
  10:00

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Pavlína Pořízková, Dagmar Havlová a Eva Holubová na představení filmu Bardotky u Hotelu Imperial (9. července 2026) | foto: Bontonfilm

Dámy ve Varech volí rozličné doplňky. Magda Vášáryová s sebou vzala dceru, spisovatelku a scenáristku Hanu Lasicovou, modelku Pavlínu Pořízkovou zase doprovázeli dva synové a Dagmar Havlová třímala v náručí psa.

Magda Vášáryová na každém kroku opakovala, že k herectví, bez kterého se obešla šestatřicet let, se už nikdy vrátit nehodlá a že třeba slavnou Marketu Lazarovou, která skončila v trezoru, viděla poprvé právě ve Varech roku 1992. „Režisér František Vláčil mě celou dobu držel za ruku, abych neutekla,“ přiznala.

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