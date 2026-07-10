Magda Vášáryová na každém kroku opakovala, že k herectví, bez kterého se obešla šestatřicet let, se už nikdy vrátit nehodlá a že třeba slavnou Marketu Lazarovou, která skončila v trezoru, viděla poprvé právě ve Varech roku 1992. „Režisér František Vláčil mě celou dobu držel za ruku, abych neutekla,“ přiznala.
VE VARU S MIRKOU: Co platil ČEZ, svatební Bardotky a Ondříček bez večeře
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
VE VARU S MIRKOU: Co platil ČEZ, svatební Bardotky a Ondříček bez večeře
Dámy ve Varech volí rozličné doplňky. Magda Vášáryová s sebou vzala dceru, spisovatelku a scenáristku Hanu Lasicovou, modelku Pavlínu Pořízkovou zase doprovázeli dva synové a Dagmar Havlová třímala v...
Točili i během turnajů MMA. Film Bojovník poprvé uvedli na karlovarském festivalu
Na karlovarském festivalu tvůrci v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení představili celovečerní snímek ze světa bojového umění MMA Bojovník. Ve filmu Vojtěcha Friče a Tomáše Dianišky se vedle českých a...
Před Pupp přibyla deska Jiřího Bartošky. Zařadil se po bok Gotta či Petra Velikého
Jiří Bartoška má nově bronzovou desku na Chodníku slávy před Grandhotelem Pupp. Přibyl tak mezi významné hosty legendárního hotelu, s nímž byl jako dlouholetý prezident karlovarského festivalu...
Neflákej se, popohnala Vášáryová Ebena. Herečce tleskalo celé karlovarské divadlo
Celé Městské divadlo povstalo a dlouhým potleskem přivítalo Magdu Vášáryovou, která v něm ve čtvrtek odpoledne osobně uvedla snímek Vtáčkovia, siroty a blázni od Juraje Jakubiska. Někdejší slovenská...
Binocheová ve Varech uvedla dokument V nás. Nápad na něj se zrodil při masáži
Jako jeden z nejvýznamnějších hostů závěrečné části karlovarského filmového festivalu (KVIFF) vystoupila ve čtvrtek slavná francouzská herečka Juliette Binocheová, jež představila svůj dokumentární...
Nastassja Kinski překvapila Vary. Na KVIFF dorazila podruhé a nečekaně
O největší překvapení karlovarského filmového festivalu se postarala herečka Nastassja Kinski, která se na poslední chvíli připojila k delegaci tvůrců filmu Hidžamat íránského režiséra Nádera...
RECENZE: Opět tančí na parketu. Novinka Madonny je blyštivě velkolepá i intimní
Po jedenadvaceti letech od vydání alba Confessions on a Dance Floor přichází Madonna s pokračováním, nazvaným prostě Confessions II. Hlavní produkční slovo měl, stejně jako v případě „jedničky“,...
Prezident Pavel přijel na festival do Varů. Zamířil na kultovní devadesátkový film
Prezident Petr Pavel dorazil ve čtvrtek na filmový festival v Karlových Varech. Po příjezdu zamířil rovnou do městského divadla na projekci filmu Šeptej režiséra Davida Ondříčka, který se letos na...
Dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato se nebojí AI ani básnických obratů
Ve středu 8. července měl na karlovarském festivalu českou premiéru film Kdyby se holubi proměnili ve zlato režisérky Pepy Lubojacki. Projekci snímku, který má cenu z Berlinale za nejlepší...
Zemřela Bonnie Tyler, zpívala hity It’s a Heartache či Total Eclipse of the Heart
Velšská zpěvačka Bonnie Tyler zemřela v nemocnici v portugalském městě Faro, kde byla hospitalizovaná po akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a lékaři ji uvedli do umělého spánku, z...
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
VE VARU S MIRKOU: O tuši a o duši, skryté porno pro teenagery a mrtvoly na cestě
Porotám ve čtvrtek začne nejtěžší práce, po poslední soutěžní projekci začnou volit vítěze festivalu. I když pokud jde o skutečně úmornou dřinu, trofej by zasloužil festivalový řidič, který jen v...
Točník bude při zahájení Hradů CZ hýřit muzikou. Mirai zahrají „v obýváku“
Nejen o tom, že život je jako Yahoda, že je Touha zázrak, že Trautenberk dokáže kromě sekýrování čeládky i rozezpívat davy a že Zlatokopkám „ide iba o love“, se budou moci o následujícím víkendu...