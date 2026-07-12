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VE VARU S MIRKOU: Trvale udržitelný festival, který už nepotřebuje revoluci

Mirka Spáčilová
  10:00

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Lidé kvůli lístkům čekají na ranní otevření festivalové pokladny (9. července 2026). | foto: Anna Kristová, MAFRA

Čekalo se, že vzhledem k dvojitému výročí, 60. ročníku a osmdesáti letům od svého vzniku, kdy začínal v Mariánských Lázních a pak se povinně střídal s Moskvou, bude letošní karlovarský festival jiný. Díkybohu nebyl. Slavil přiměřeně, nikoli však nabubřele.

Základní tóninu vzpomínkové nostalgie nastavila už zahajovací i zakončovací jevištní show, která nabídla průlet historií vkusně, vtipně, hravě a bez prázdných efektů.

Její trvalí autoři, bratři Michal a Šimon Cabanovi, znovu prokázali, že nápad zastíní všechny oslňující technologie, byť je v kombinaci s živým orchestrem, tanečníky a zpívajícími herci také uplatnili. Následující dronová podívaná pak působila spíš jako drahá sponzorská vizitka.

Ve znamení hesla Nekrmit a nedráždit Česká televize vystrašená přechodem pod státní rozpočet raději svůj tradiční večírek úplně zrušila.

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