VE VARU S MIRKOU: Trvale udržitelný festival, který už nepotřebuje revoluci

Základní tóninu vzpomínkové nostalgie nastavila už zahajovací i zakončovací jevištní show, která nabídla průlet historií vkusně, vtipně, hravě a bez prázdných efektů.
Její trvalí autoři, bratři Michal a Šimon Cabanovi, znovu prokázali, že nápad zastíní všechny oslňující technologie, byť je v kombinaci s živým orchestrem, tanečníky a zpívajícími herci také uplatnili. Následující dronová podívaná pak působila spíš jako drahá sponzorská vizitka.
Ve znamení hesla Nekrmit a nedráždit Česká televize vystrašená přechodem pod státní rozpočet raději svůj tradiční večírek úplně zrušila.