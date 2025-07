Jedni během první festivalové noci zažili požární poplach, jiní potlach, ale oba tábory ráno potřebovaly pořádný životabudič. Jenže u snídaně v jídelně Thermalu všechny kávovary stávkovaly. Že by...

Úvodní program herečky Dakoty Johnsonové doprovodilo zklamání fanoušků čekajících před karlovarským divadlem. Hollywoodská hvězda se neukázala a zamířila rovnou do sálu, aby zde uvedla snímek...

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek Erik Tabery, otec stejnojmenného novináře. Vystudoval herectví na DAMU, poté působil v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích. Populárním se stal díky filmu pro...

Ve věku 78 let zemřel proslulý hudební skladatel Mark Snow, který pracoval na mnoha televizních pořadech. Diváci jeho tvorbu mohou znát například z jedenáctidílné série Akta X, dobrodružného sci-fi...

VE VARU S MIRKOU: To by se za Bartošky nestalo? Gala na stojáka a požární poplach

Do kronik zřejmě vejde 59. ročník karlovarského festivalu pod úslovím „To by se za Bartošky nestalo.“ Začalo to slavnostním úvodem takříkajíc na stojáka a skončilo požárním poplachem v Thermalu,...