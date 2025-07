9:00

Do kronik zřejmě vejde 59. ročník karlovarského festivalu pod úslovím „To by se za Bartošky nestalo.“ Začalo to slavnostním úvodem takříkajíc na stojáka a skončilo požárním poplachem v Thermalu, který před půlnocí kvůli vadnému hlásiči vyhnal hosty včetně plačících dětí před hotel.