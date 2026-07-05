Jesse Eisenberg sice svůj nedělní program na poslední chvíli mírně upravoval, ale vytrénované fanoušky tím nemohl zaskočit. Že nepůjde dolním, nýbrž horním vchodem Thermalu? Maličkost, okamžitě se dokázali přeskupit a přesunout.
VE VARU S MIRKOU: Když nejde Jesse, zaskočí Bob, a za volská oka míchanice
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze
Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce
V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...
VE VARU S MIRKOU: Když nejde Jesse, zaskočí Bob, a za volská oka míchanice
Karlovarský festival má jednu vzácnou vlastnost, již za totality národ dovedl k dokonalosti, totiž schopnost improvizace. Hodí se na každém kroku, včetně lovců autogramů.
TELEVIZIONÁŘ: Indiana Jones se sice loučí, ale pořád má humor i styl
Stanice Prima Max nasazuje v sobotu večer i v neděli vpodvečer jeden a týž titul, Indiana Jones a nástroj osudu. Tedy poslední dobrodružství archeologa vyzbrojeného znalostmi, kloboukem, bičem a...
Hrál jsem jen samé klaďase, říká o sobě Harvey Keitel, „čistič“ Wolf z Pulp Fiction
Charismatický americký herec Harvey Keitel je známý z rolí drsných chlapíků – policistů, vojáků, mafiánů nebo agentů FBI. Jednou z jeho posledních postav, kterou mohli diváci vidět na filmovém...
Klempíř nakonec do Karlových Varů přijel, zvěčnil se s podcasterem Strakatým
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) v sobotu přijel do Karlových Varů, kde se koná mezinárodní filmový festival, jehož slavnostního zahájení se ministr v pátek nezúčastnil. Šéf resortu kultury...
Kdo chce zapalovat, musí sám hořet! O čem je film Kopytem sem, kopytem tam?
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nabízí každý rok kromě nových snímků také filmovou klasiku v digitálně restaurované verzi. Tentokrát organizátoři zvolili film Kopytem sem, kopytem tam...
Ve dvaceti nevíme, kým jsme. A já to nevím dodnes, uvedl Hoffman svého Absolventa
Dustin Hoffman, největší hvězda karlovarského festivalu, osobně ve Velkém sále uvedl film Absolvent. Po krátkém úvodu, kdy mu vestoje dlouze tleskal celý sál, si Hoffman sám sedl mezi diváky, aby se...
PRVNÍ DOJMY: Drag queen zpívá Malovaný džbánku. To by měla vidět Vondráčková!
K domácí tradici tragikomedií se hlásí Chica Checa, první český snímek, který se představil v hlavní soutěži karlovarského festivalu. Kdo na něj v srpnu vyrazí do kin, může počítat s předvídatelným...
GLOSA: Pendulum, Lilly Palmer nebo Dimitri Vegas. V Ostravě se v noci nespalo
Ostravský elektronický taneční festival Beats for Love potvrdil, proč svou kvalitou patří do první stovky nejlepších festivalů světa. Třetí den čtyřdenní akce otřásl industriálním prostorem v Dolních...
Studená sprcha ve 37 letech. Proč nemohla být Gyllenhaalová ve filmu milenkou?
Dnes patří mezi nejrespektovanější americké herečky své generace a stále častěji se prosazuje také jako režisérka. Maggie Gyllenhaalová má lásku k filmu v krvi, věnovali se mu její oba rodiče....
Ve frontě od půl třetí ráno. Návštěvníci festivalu prozradili, na jaké filmy čekají
Sobotní ráno na filmovém festivalu rozhodně nepřeje milovníkům vyspávání do oběda. Už před sedmou hodinou se u pokladen v hotelu Thermal tvoří dlouhé fronty. Jako každý rok, i letos sem návštěvníci...
Stavební pozemek s projektem moderního rodinného domu - Hurtova Lhota, lokalita U Hurtova kopce
Hurtova Lhota, okres Havlíčkův Brod
2 360 000 Kč
Cena ve Varech a polské občanství. Jesse Eisenberg zahájil hlubší vztah s Evropou
Americký herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Ve Velkém sále Thermalu při té příležitosti uvedl film Dvojník. Na pódiu prozradil, že příští...
VE VARU S MIRKOU: Nebezpečné korzety, malí velcí muži a fotbal v lodičkách
Karlovarský festival konečně odtajnil, jak tomu bylo s naším fotbalem na mistrovství světa. Žádná potupná prohra, podle moderátora Marka Ebena totiž čeští fotbalisti opustili šampionát tak brzy z...