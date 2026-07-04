VE VARU S MIRKOU: Nebezpečné korzety, malí velcí muži a fotbal v lodičkách

Náhradou se promítal Zápas století, ale reálný zápas bez míče se odehrával dávno předtím, v tlačenici před příjezdem hvězd a v souboji o jejich podpis. Riziko úrazu však hrozilo i na červeném koberci, a to dámám, které chytily módní vítr mnohdy převelice odvážných korzetů.
Ohledně zahraničních herců úvodního večera se dá zase mluvit o srazu malých velkých mužů. Dustin Hoffman, který hrál právě ve filmu Malý velký muž, totiž měří 167 centimetrů a jak Jesse Eisenberg, tak Harvey Keitel to dotáhli jen o pár centimetrů výš.