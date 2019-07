VE VARU S MIRKOU: Kdo ovládl festival, tři Havlové, či jeden Maradona?

Nechyběly argentinské dresy, prapor, skandování, improvizovaný fotbálek a dokonce ani malý Diego, místní kluk s latinskoamerickou vizáží a šikovnýma nohama. Malé drama sice nastalo, když míč skončil v řece, ale byl vyloven díky obětavému borci, jehož původ naznačil děkovný pokřik Brno Maradona.

Trochu rozruchu do ospalých tropů karlovarského festivalu vnesl i herec a režisér Casey Affleck, který se na zdejší půdu vrátil po dvou letech, ovšem nepřijel jako pasažér, nýbrž coby řidič vozu, čímž fanoušky dočasně zmátl. Kdo by taky čekal VIP hvězdu za volantem.

Nicméně Maradona i Affleck se vyskytují pouze v jediné verzi, zatímco Václavů Havlů, nepočítaje v to dokumenty či fotografické výstavy, se tu rýsuje rovnou svatá hraná trojice. I když zatím ještě na své premiéry čeká.

V Pražských orgiích, které dokončuje Irena Pavlásková, si Havlovo alter ego skryté v disidentské komunitě 70. let pod jméno Havlíček zahrál Viktor Dvořák. Stejný herec by měl stejnou osobnost ztvárnit v životopisu Havel, který chystá tvůrce Domácí péče Slávek Horák.

Do třetice se Havel už jako prezident objeví v Amnestii, líčící počátek 90. let s vězeňskou vzpourou v Leopoldově a se vztahovým dramatem s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Ovšem tady si žádný herec havlovské ostruhy nevyslouží, většinu zařídí archivní záběry a jediná nově dotočená situace zabírá Havla při vstupu do jeho autentického bytu bez detailu tváře - a kdoví, jestli prý v konečném sestřihu vůbec zůstane.

Ale havlovská série je věcí budoucnosti, zatímco teď a tady žijí Vary jednak distribučním fotbalovým bohem Maradonou, jednak sázkami na slovenský soutěžní film Budiž světlo, který přesně splňuje festivalová kritéria. Současné společenské hrozby totiž líčí bez plakátových pouček na divácky nejúčinnější půdě, v mikrokosmu jedné obyčejné rodiny.