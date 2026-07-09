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VE VARU S MIRKOU: O tuši a o duši, skryté porno pro teenagery a mrtvoly na cestě

Mirka Spáčilová
  10:00

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Momenty karlovarského festivalu (6. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Porotám ve čtvrtek začne nejtěžší práce, po poslední soutěžní projekci začnou volit vítěze festivalu. I když pokud jde o skutečně úmornou dřinu, trofej by zasloužil festivalový řidič, který jen v zahajovací den najel na trase Thermal - Pupp a zpět dvě stě padesát kilometrů. Krokem.

Přitom z limuzín si člověk nevychutná bezmála pouťový mumraj, který festivalové Vary zaplavil. Uděláte pár kroků a vida, banánová stylizace mužné ozdoby a neméně výmluvně ztvárněný ženský symbol lákají na prezentaci právě vznikajícího filmu Brigáda.

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