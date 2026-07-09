Přitom z limuzín si člověk nevychutná bezmála pouťový mumraj, který festivalové Vary zaplavil. Uděláte pár kroků a vida, banánová stylizace mužné ozdoby a neméně výmluvně ztvárněný ženský symbol lákají na prezentaci právě vznikajícího filmu Brigáda.
VE VARU S MIRKOU: O tuši a o duši, skryté porno pro teenagery a mrtvoly na cestě
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Vary se blyští v předstihu. Přijely legendy Hoffman a Keitel či „podfukář“ Eisenberg
Filmový festival v Karlových Varech s denním předstihem uvítal několik velkých hvězd. Nejblyštivější jméno je Dustin Hoffman, který v pátek převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos...
Keitel tančil, Hoffman se podepisoval. Červený koberec ve Varech oblehly davy
Dustin Hoffman, tedy hlavní hvězda 60. ročníku MFF v Karlových Varech, se před Hotelem Thermal dočkal největšího zájmu a aplausu. Program úvodního dne začal úvodním hudebním vystoupením Annet X, pak...
Slavné tváře Hollywoodu i dámy z Hradu. Podívejte se na hvězdy červeného koberce
V Karlových Varech odstartoval 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Po červeném koberci před hotelem Thermal se prošly zahraniční hvězdy úvodního večera jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg,...
VE VARU S MIRKOU: O tuši a o duši, skryté porno pro teenagery a mrtvoly na cestě
Porotám ve čtvrtek začne nejtěžší práce, po poslední soutěžní projekci začnou volit vítěze festivalu. I když pokud jde o skutečně úmornou dřinu, trofej by zasloužil festivalový řidič, který jen v...
Točník bude při zahájení Hradů CZ hýřit muzikou. Mirai zahrají „v obýváku“
Nejen o tom, že život je jako Yahoda, že je Touha zázrak, že Trautenberk dokáže kromě sekýrování čeládky i rozezpívat davy a že Zlatokopkám „ide iba o love“, se budou moci o následujícím víkendu...
Kdo uspěje v soutěži Varů? Chica Checa či Nečekaný host? Určitě zvítězí silné ženy
Pokud na poslední chvíli nepřijde zázrak, diváckou cenu karlovarského festivalu má s nebývale vysokou známkou prakticky v kapse dokument Bára Basiková, jenž ovšem spadá do mimosoutěžních děl. V...
Juliette Binocheová přijela do Varů. Uvede tři filmy a převezme Křišťálový glóbus
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přivítal jednu z nejvýraznějších evropských hereček současnosti. Francouzská hvězda Juliette Binocheová převezme na závěr festivalu...
Den tří hvězdných hereček. Na festival do Varů dorazily Binoche, Kinski i Vášáryová
Francouzská herečka Juliette Binoche přiletěla do Karlových Varů. Na festivalu převezme Křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii. Festival večer v hlavní soutěži představil drama Hidžamat...
Zemřel pěvec Martin Matoušek, výrazné osobnosti české opery bylo 53 let
Ve věku 53 let zemřel ve středu barytonista Martin Matoušek, jedna z výrazných osobností české operní scény. O jeho úmrtí informovalo Národní divadlo.
Fotky svých dětí nesdílím. Dokument doplnila aplikace, která radí rodičům
V sobotu měl na karlovarském festivalu premiéru dokument režiséra Martina Pavola Repky Zpráva pro rodiče. Snímek o sdílení fotografií dětí na sociálních sítích doprovodila debata o rizicích takového...
Papež i Jožin z bažin. DJ v kolárku zavítal na mši a pak to rozjel na Beats for Love
V kostele splyne s prostředím, z tanečního parketu ho však okamžitě rozeznáte podle kolárku a chytlavých mixů s duchovními motivy. Portugalský DJ Padre Guilherme se závěrečný den ostravského...
Od foukače po rytce. Jesse Eisenberg si v Moseru vyzkoušel práci sklářů
Americký herec a režisér Jesse Eisenberg nejenže dostal Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Ve volných chvílích si našel čas i i na návštěvu renomované karlovarské sklárny...
ROZHOVARY: Udělali jsme si tě jen kvůli přídavkům. Geislerová o tatínkově humoru
Život mi dal víc, než jsem si kdy mohla přát, napsala letos po svých narozeninách Aňa Geislerová. Kdekdo by se možná v takový moment zastavil, ona ale jede dál – do Varů přivezla soutěžní film Pramen...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle...
Karlovarský festival očima pravidelné návštěvnice. Na tyhle filmy bych šla znovu
Na karlovarský festival jezdím pravidelně už od roku 2013. Ze začátku jen na víkend, později na prodloužený víkend a v posledních letech už od pátku do soboty, tedy na celý festival. Nejsem filmová...