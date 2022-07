VE VARU S MIRKOU: Sto padesát pět let šarmu, návrat Arabely a rap vs sex

Opravdový mužský formát se pozná i pod vráskami a když se na 56. karlovarském festivalu potkají rovnou dva, i dorostenky si špitají, že takoví veteráni by stáli za hřích. Seznamte se, herec Geoffrey Rush - 71 let, režisér Dušan Hanák - 84 let.