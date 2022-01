Vasil Fridrich: Mikrofon nic neodpustí. S každou audioknihou strávím moře času

Seděli jsme v kavárně legendárního Činoherního klubu a do premiéry nové inscenace amerického dramatika Tracyho Lettse, kterou má pod režijním velením Ondřej Sokol, zbývalo jen pár dní. „Mám zrovna po zkoušce, která byla tak příšerná, že to vypadá, že žádná premiéra nikdy nebude,“ smál se Vasil Fridrich, představitel hlavního hrdiny. Zkušení ale vědí, že „příšerné“ poslední zkoušky bývají předzvěstí dobré premiéry, a tudíž můžeme diváky uklidnit, že se tak stalo i v případě drsné komedie Linda Vista.

Jaký vlastně je Wheeler, kterého hrajete?

Padesátiletý chlapík, který se sice snaží žít život, jak nejlíp umí, jenže mu to zoufale nejde. Vlastně selhává ve všech rolích, které by měl zastávat – jako tatínek, manžel, milenec. Sype se to na něj zkrátka ze všech stran, ale nutno dodat, než ho náhodou začnete litovat, že není ryzí oběť, hodně si toho podělal sám. Na druhé straně dokáže být neskutečně okouzlující a zábavný společník. Je to sympaticky nejednoznačný hrdina.