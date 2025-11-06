Zpátky do Varů. Variace přivezou premiéru režiséra Sorrentina i Českou filharmonii

„Nejnovější snímky režisérských ikon Paola Sorrentina a Jima Jarmusche uvedeme po jejich nedávném startu na benátském festivalu v exkluzivních distribučních premiérách,“ říká umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och.
Zatímco Jarmusch v novince Father Mother Sister Brother, která si z benátského festivalu odvezla nejvyšší ocenění, nabízí vytříbené variace na téma rodinných vztahů s Tomem Waitsem, Adamem Driverem nebo Vicky Krieps v hlavních rolích, Sorrentinovou novinkou Milost prostupuje „moudrá něha, hravost a zásadní etické dilema“.
V hlavní roli příběhu o italském prezidentovi Marianu de Santisovi září Toni Servillo, před kterým leží náročné rozhodnutí – dvě osobité žádosti o milost a návrh zákona o eutanazii, který propaguje politikova dcera a blízká spolupracovnice.
A do třetice filmového programu – Richard Linklater se ve filmu Nová vlna rozhodl věnovat pozadí vzniku nezapomenutelného filmu Jeana Luca-Godarda U konce s dechem z roku 1960. Americký režisér jej přivezl letos na festival do Cannes a společně s ním i Godardovo šarmantní pohrdání pravidly, krásu Jean Seberg a elán Jeana-Paula Belmonda.
Příští rok to bude 80 let
„V příštím roce uplyne osmdesát let od konání prvního filmového festivalu v Karlových Varech. Zároveň je město historicky spojeno s řadou hudebních velikánů, kteří zde nacházeli inspiraci. Možnost přirozeného propojení dvou uměleckých oblastí — hudby a filmu stála u zrodu projektu Variace,“ říká výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha a zve i na hudební program.
Tomu kraluje páteční večerní koncert našeho „prvního orchestru“ v Karlovarském městském divadle. Představí díla klasické hudby, která zazněla ve známých filmech. Česká filharmonie pod vedením amerického dirigenta Keitha Lockharta přednese Mozartovu dramatickou Symfonii č. 25 g moll, jež zazněla i ve filmu Amadeus.
Sólistou Korngoldova Koncertu D dur pro housle a orchestr bude koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička, program večera doplní pak ještě Adagio z Janáčkovy Idyly pro smyčcový orchestr, které bylo součástí hudby pro adaptaci známého románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí, Myslivečkova předehra k opeře Ezio, jež zazněla i ve filmu Petra Václava Il Boemo, či orchestrální suita Williama Waltona, kterou mohli filmoví fanoušci slyšet ve filmu Jindřich V. Kompletní hudební i filmový program najdete na stránkách Variací.