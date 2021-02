Jako bych si pohrával s nebeskými sbory. Co dělá nadané dítě po letech

„Všechny problémy se školou najednou zmizely, varhany mi vlily novou sílu do života,“ vzpomíná na zlomový okamžik Jeřábek, který se vydal ve stopách vlastního dědečka. Ostatně rád mluví o poctivé práci našich předků či o své slabosti pro „staré věci s příběhem“.

Proto se tak dobře cítil na varhanické škole v Krnově.

„To byl vlastně inkubátor, všude klid, na všechno prostor a čas. Nikdo neřval, že hoří termín nebo že jsem moc drahý,“ popisuje. Když sáhl do historických kláves, „jako bych si pohrával s nebeskými sbory“.

Jenže touhou mladíka, který varhany stavěl a hrál na ně od Libanonu po Čínu, bylo dokázat, že nástroj nepatří jen do kostela. Navíc jej lákalo divadlo. Takže napsal hudbu k několika inscenacím režiséra Pitínského, zpívá v komorní opeře, studuje dva vysokoškolské obory, oženil se.

A k tomu plánuje, jak rozšíří svou varhanickou dílnu, kde po dvorku ještě běhá drůbež.

„Spím jen do dvou hodin a do šesti do rána pak přemýšlím, jak to všechno stihnu,“ přiznává hrdina cyklu, v němž se režisérka Hana Pinkavová vrací k dětských talentům ze série Nehasit! Hořím.