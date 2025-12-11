Vánoční TV program 2025: co bude v televizi o letošních svátcích

Ivana Vaňkátová
  7:00
Televizní program pro letošní Vánoce je tradičně nabitý premiérami, kultovními klasikami a speciálními zábavnými pořady. Přinášíme rozsáhlý a přehledný průvodce programem České televize, Novy i Primy – od adventu až po Nový rok. Na které pohádky se těšit? Kdy dávají Sám doma nebo Shreka? A jaké show televize připravují na Silvestra?
Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990) | foto: © Twentieth Century-Fox

Macaulay Culkin a Donald Trump ve filmu Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992)
S čerty nejsou žerty
Eliška Křenková, Marek Lambora a Natália Germáni v pohádce Princezna zakletá v...
Snad nejznámější a nejoblíbenější lucifer české filmové scény, paradoxně s...
19 fotografií

Adventní čas přináší na obrazovky řadu filmových novinek a televize diváky pozvolna ladí na sváteční atmosféru. Fanoušci české fantasy si mohou zakroužkovat datum 14. prosince, kdy Prima uvede populární pohádku Princezna zakletá v čase 2.

Následující den, 15. prosince, se v premiéře představí drama Světýlka s Evou Maximovou, které si vysloužilo nominace na KVIFF.

S blížícím se Štědrým dnem pak televize myslí na pohodu: 20. prosince je na programu romantická komedie Pohádky pro Emu a 22. prosince komedie pro předvánoční smích Ženská na vrcholu. Víkend před Vánoci pak nabídne směs klasiky v podobě pohádky Sedmero krkavců, ale i premiéru dramatu Jedna noc (21. prosince).

TV program na Štědrý den 2025

Štědrý den tradičně patří pohádkám, rodinným komediím a časům, kdy se scházejí celé rodiny pod stromečkem.

Záhada strašidelného zámku

Záhada strašidelného zámku

Záhada strašidelného zámku
Letos se na ČT1 ve slavnostním čase představí zbrusu nová pohádka Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde se princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) snaží netradičně vylepšovat rozpočet strašidelnými prohlídkami. Pohádka má podle tvůrců přinést poselství o tom, že problémy se lépe řeší, když na ně člověk není sám.

Klasika, která na Vánoce nesmí chybět
ČasFilm / PohádkaStaniceProč si nenechat ujít?
11:25Když draka bolí hlavaPrimaModerní česká pohádka pro rodiny.
13:40Popelka (2015, USA/GB)PrimaRomantické fantasy s Lily James. Křišťálový střevíček vážil téměř 1 kg!
15:45Pyšná princeznaPrimaNesmrtelný příběh princezny Krasomily a krále Miroslava.
16:30Tři oříšky pro PopelkuSeznamTVKlasika s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
17:50Cesta do Ameriky (1988)PrimaLegendární komedie s Eddiem Murphym.
20:10Tři bratřiNovaPovedené písničky a vtipná trojice hlavních hrdinů.
20:15Sám doma (1990)PrimaKultovní komedie o Kevinovi a nešikovných lupičích.
20:20Záhada strašidelného zámku (Premiéra)ČT1Dlouho očekávaná nová štědrovečerní pohádka.
20:30Anděl Páně 2ČT1Ještě lepší než jednička, a ten vtip z Abrhámem!
22:00Láska nebeskáNovaColin Firth, Hugh Grant či Alan Rickman jsou neodolatelní
22:10PelíškyČT1Vánoční klasika. Polívka a Donutil ve vrcholné formě
22:35Vánoční koncert Karla GottaČT2Záznam koncertu z Lucerny v roce 1996.

Televizní program 25. prosince 2025

První svátek je dnem pohody, odpočinku a pokračování oblíbených ság.

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
Druhý díl legendární komediální série je pro mnohé diváky ještě oblíbenější než originál a na Vánoce patří k absolutní špičce. Kevin McCallister tentokrát nezůstane doma, ale kvůli spěchu na letišti skončí sám v největším městě Ameriky – s tátovou kreditkou v kapse a svobodou využít luxusní hotel Plaza.

Americká komedie Sám doma 2 Ztracen New Yorku

Film přináší přesně to, co od něj čekáme: ještě propracovanější a komičtější pasti, které Kevin nastraží nešikovným lupičům Harrymu a Marvovi, a nádherně atmosféru vánočně nasvíceného New Yorku.

ČasFilm / PohádkaStaniceProč si nenechat ujít?
8:20V peřiněNovaMuzikál s Lucií Bílou a Karlem Rodenem
11:15Ledové královstvíPrimaPovedený animák
12:35S tebou mě baví světNovaSníh, hory, děti a tři tatínci.
12:40Tajemství staré bambitky 2ČT1Ondřej Vetchý a Veronika Kubařová
13:00Muž se železnou maskouPrimaLeonardo DiCaprio zamlada
15:55Láska rohatáČT1Jiří Mádl a skvostná Táňa Pauhofová
17:10Hrátky s čertemPrimaJosef Bek jako srdečný Martin Kabát.
20:15Sám doma 2: Ztracen v New YorkuPrimaKevin se ztratí v New Yorku a potká Donald Trumpa
20:20Nejkrásnější hádankaNovaPohádka od Zdeňka Trošky
20:05Největší zázrak (Premiéra)ČT1Slovenská pohádka

Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn

Co sledovat v televizi 26. prosince 2025

Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky. Spadlo ti to, Máchale!

ČasFilm / PohádkaStaniceProč si nenechat ujít?
9:10Tři přání pro popelkuNovaTak si to natočte sami, řekl Václav Vorlíček norské nabídce na Tři oříšky. A tady je výsledek.
10:50Nekonečný příběhNovaBílý pes Falco, statečný Atrej, zábavný kamenožrout a písnička Neverending story
11:25Ledové království 2PrimaKdo by se netěšil na Olafa a princezny Elsu a Annu.
12:45ZlatovláskaČT1Nesmrtelná Jorga Kotrbová a Petr Štěpánek.
16:25Kráska a zvířePrimaVelkolepá adaptace s „Hermionou“ Emmou Watson. Na žluté šaty padlo 55 metrů saténové organzy.
20:10Klíč svatého PetraČT1Do paměti se zapíše hlavně způsobem, jak těží z Anděla Páně.
20:15Princ a VečernicePrimaLibuše Šafránková opět jako princezna, ale trochu jiná. A nádherné Průhonice.
20:20S čerty nejsou žertyNovaKrál českých pohádek. Kdo by si nepamatoval slavné hlášky? Asi vítr...

S čerty nejsou žerty

Povánoční tv program 27. – 28. prosince 2025

Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na silvestrovské oslavy si můžete užít romantiku i drama. V neděli TV Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.

KdyFilm / PořadStaniceProč si to pustit?
27. prosinceTřetí princPrimaPohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
27. prosincePanna a netvorPrimaČeskoslovenská verze slavné pohádky.
28. prosince 06:30Shrek: Zvonec a konec NovaFinále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
28. prosince 11:20DC Liga supermazlíčkůNovaAmerická animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
28. prosince 14:30Šest medvědů s Cibulkou NovaKlasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
28. prosince 16:15S čerty nejsou žerty NovaNejdémoničtější a nejvtipnější Lucifer v podání Karla Heřmánka.
28. prosince 20:10O vánoční hvězděČT1Anna Geislerová a Ondřej Sokol jako záporáci, skvostné.
28. prosince 20:20Peklo s princeznouNovaPohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.

Herec Lubomír Lipský ve filmu Šest medvědů s Cibulkou

Lubomír Lipský

Na co se dívat na Silvestra 31. prosince 2025

Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.

Pořad / ShowStanicePopis a hvězdy
StarDance TourČT1Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
Inkognito Silvestr 2025PrimaSpeciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
Na lovu (Retro Silvestr 90. let)NovaSoutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
Možné je všechnoNovaImprovizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.

Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková ve StarDance Tour (2025)

TV program na Nový rok 1. ledna 2026

Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta republiky a pokračuje lehkým televizním programem.

ČasPořad / FilmStaniceLákadlo
13:00Novoroční projev prezidenta republikyČT24Tradiční projev hlavy státu.
14:45U pokladny stál (1939)PrimaKlasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
20:15Cesta do Ameriky 2 (2021)PrimaPokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
VečerNovoroční koncert České filharmonieČT artPřímý přenos pro milovníky klasické hudby.

Eddie Murphy a Shari Headley v pokračování filmu Cesta do Ameriky - Coming 2 America

Sváteční bonusy a streamování

  • prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face.
  • ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.
