Adventní čas přináší na obrazovky řadu filmových novinek a televize diváky pozvolna ladí na sváteční atmosféru. Fanoušci české fantasy si mohou zakroužkovat datum 14. prosince, kdy Prima uvede populární pohádku Princezna zakletá v čase 2.
Následující den, 15. prosince, se v premiéře představí drama Světýlka s Evou Maximovou, které si vysloužilo nominace na KVIFF.
S blížícím se Štědrým dnem pak televize myslí na pohodu: 20. prosince je na programu romantická komedie Pohádky pro Emu a 22. prosince komedie pro předvánoční smích Ženská na vrcholu. Víkend před Vánoci pak nabídne směs klasiky v podobě pohádky Sedmero krkavců, ale i premiéru dramatu Jedna noc (21. prosince).
TV program na Štědrý den 2025
Štědrý den tradičně patří pohádkám, rodinným komediím a časům, kdy se scházejí celé rodiny pod stromečkem.
Záhada strašidelného zámku
Letos se na ČT1 ve slavnostním čase představí zbrusu nová pohádka Záhada strašidelného zámku. Příběh se odehrává na zámku Strašperk, kde se princ Armin (Oskar Hes) a princezna Elvíra (Sofie Anna Švehlíková) snaží netradičně vylepšovat rozpočet strašidelnými prohlídkami. Pohádka má podle tvůrců přinést poselství o tom, že problémy se lépe řeší, když na ně člověk není sám.
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|Proč si nenechat ujít?
|11:25
|Když draka bolí hlava
|Prima
|Moderní česká pohádka pro rodiny.
|13:40
|Popelka (2015, USA/GB)
|Prima
|Romantické fantasy s Lily James. Křišťálový střevíček vážil téměř 1 kg!
|15:45
|Pyšná princezna
|Prima
|Nesmrtelný příběh princezny Krasomily a krále Miroslava.
|16:30
|Tři oříšky pro Popelku
|SeznamTV
|Klasika s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
|17:50
|Cesta do Ameriky (1988)
|Prima
|Legendární komedie s Eddiem Murphym.
|20:10
|Tři bratři
|Nova
|Povedené písničky a vtipná trojice hlavních hrdinů.
|20:15
|Sám doma (1990)
|Prima
|Kultovní komedie o Kevinovi a nešikovných lupičích.
|20:20
|Záhada strašidelného zámku (Premiéra)
|ČT1
|Dlouho očekávaná nová štědrovečerní pohádka.
|20:30
|Anděl Páně 2
|ČT1
|Ještě lepší než jednička, a ten vtip z Abrhámem!
|22:00
|Láska nebeská
|Nova
|Colin Firth, Hugh Grant či Alan Rickman jsou neodolatelní
|22:10
|Pelíšky
|ČT1
|Vánoční klasika. Polívka a Donutil ve vrcholné formě
|22:35
|Vánoční koncert Karla Gotta
|ČT2
|Záznam koncertu z Lucerny v roce 1996.
Televizní program 25. prosince 2025
První svátek je dnem pohody, odpočinku a pokračování oblíbených ság.
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
Druhý díl legendární komediální série je pro mnohé diváky ještě oblíbenější než originál a na Vánoce patří k absolutní špičce. Kevin McCallister tentokrát nezůstane doma, ale kvůli spěchu na letišti skončí sám v největším městě Ameriky – s tátovou kreditkou v kapse a svobodou využít luxusní hotel Plaza.
Film přináší přesně to, co od něj čekáme: ještě propracovanější a komičtější pasti, které Kevin nastraží nešikovným lupičům Harrymu a Marvovi, a nádherně atmosféru vánočně nasvíceného New Yorku.
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|Proč si nenechat ujít?
|8:20
|V peřině
|Nova
|Muzikál s Lucií Bílou a Karlem Rodenem
|11:15
|Ledové království
|Prima
|Povedený animák
|12:35
|S tebou mě baví svět
|Nova
|Sníh, hory, děti a tři tatínci.
|12:40
|Tajemství staré bambitky 2
|ČT1
|Ondřej Vetchý a Veronika Kubařová
|13:00
|Muž se železnou maskou
|Prima
|Leonardo DiCaprio zamlada
|15:55
|Láska rohatá
|ČT1
|Jiří Mádl a skvostná Táňa Pauhofová
|17:10
|Hrátky s čertem
|Prima
|Josef Bek jako srdečný Martin Kabát.
|20:15
|Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
|Prima
|Kevin se ztratí v New Yorku a potká Donald Trumpa
|20:20
|Nejkrásnější hádanka
|Nova
|Pohádka od Zdeňka Trošky
|20:05
|Největší zázrak (Premiéra)
|ČT1
|Slovenská pohádka
Culkin se nebrání návratu do Sám doma. Na dospělého Kevina by líčil pasti jeho syn
Co sledovat v televizi 26. prosince 2025
Na svatého Štěpána se dočkáme filmových pokladů a oblíbené vánoční pohádky. Spadlo ti to, Máchale!
|Čas
|Film / Pohádka
|Stanice
|Proč si nenechat ujít?
|9:10
|Tři přání pro popelku
|Nova
|Tak si to natočte sami, řekl Václav Vorlíček norské nabídce na Tři oříšky. A tady je výsledek.
|10:50
|Nekonečný příběh
|Nova
|Bílý pes Falco, statečný Atrej, zábavný kamenožrout a písnička Neverending story
|11:25
|Ledové království 2
|Prima
|Kdo by se netěšil na Olafa a princezny Elsu a Annu.
|12:45
|Zlatovláska
|ČT1
|Nesmrtelná Jorga Kotrbová a Petr Štěpánek.
|16:25
|Kráska a zvíře
|Prima
|Velkolepá adaptace s „Hermionou“ Emmou Watson. Na žluté šaty padlo 55 metrů saténové organzy.
|20:10
|Klíč svatého Petra
|ČT1
|Do paměti se zapíše hlavně způsobem, jak těží z Anděla Páně.
|20:15
|Princ a Večernice
|Prima
|Libuše Šafránková opět jako princezna, ale trochu jiná. A nádherné Průhonice.
|20:20
|S čerty nejsou žerty
|Nova
|Král českých pohádek. Kdo by si nepamatoval slavné hlášky? Asi vítr...
Povánoční tv program 27. – 28. prosince 2025
Pohádky nekončí ani po Vánocích. Během čekání na silvestrovské oslavy si můžete užít romantiku i drama. V neděli TV Nova potěší fanoušky Shreka a DC supermazlíčků.
|Kdy
|Film / Pořad
|Stanice
|Proč si to pustit?
|27. prosince
|Třetí princ
|Prima
|Pohádka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem.
|27. prosince
|Panna a netvor
|Prima
|Československá verze slavné pohádky.
|28. prosince 06:30
|Shrek: Zvonec a konec
|Nova
|Finále Shrekovy ságy: zlobr zatouží po samotě a podepíše smlouvu s Rampelníkem.
|28. prosince 11:20
|DC Liga supermazlíčků
|Nova
|Americká animovaná komedie, kde Supermanův pes Krypto zachraňuje Ligu spravedlnosti.
|28. prosince 14:30
|Šest medvědů s Cibulkou
|Nova
|Klasická česká komedie s klaunem a medvědy ve škole.
|28. prosince 16:15
|S čerty nejsou žerty
|Nova
|Nejdémoničtější a nejvtipnější Lucifer v podání Karla Heřmánka.
|28. prosince 20:10
|O vánoční hvězdě
|ČT1
|Anna Geislerová a Ondřej Sokol jako záporáci, skvostné.
|28. prosince 20:20
|Peklo s princeznou
|Nova
|Pohádková komedie s Terezou Voříškovou a Jiřím Mádlem.
Na co se dívat na Silvestra 31. prosince 2025
Poslední večer v roce obsadí speciální silvestrovské díly oblíbených zábavných pořadů, které se postarají o dobrou náladu až do novoročního přípitku.
|Pořad / Show
|Stanice
|Popis a hvězdy
|StarDance Tour
|ČT1
|Sestřih nejzajímavějších momentů z podzimního turné, který zakončí rok. Předchází pořady Výborná SHOW a Zázraky přírody.
|Inkognito Silvestr 2025
|Prima
|Speciální díl s panelisty a hosty, dorazí i nestárnoucí Jiřina Bohdalová. Následuje Prima Partička.
|Na lovu (Retro Silvestr 90. let)
|Nova
|Soutěžní speciál s Alešem Hámou, Pavlem Horváthem, Tonyou Graves a Václavem Koptou. Lovci v kostýmech ikon 90. let.
|Možné je všechno
|Nova
|Improvizační show s velkolepým soubojem týmů Ondřeje Sokola a Jakuba Štáfka. Vystoupí Tomáš Maštalír, Eva Burešová a dojde i na striptýz Patricie Solaříkové.
TV program na Nový rok 1. ledna 2026
Nový rok tradičně začíná projevem prezidenta republiky a pokračuje lehkým televizním programem.
|Čas
|Pořad / Film
|Stanice
|Lákadlo
|13:00
|Novoroční projev prezidenta republiky
|ČT24
|Tradiční projev hlavy státu.
|14:45
|U pokladny stál (1939)
|Prima
|Klasický klenot Národního filmového archivu s Vlastou Burianem.
|20:15
|Cesta do Ameriky 2 (2021)
|Prima
|Pokračování legendární komedie s Eddiem Murphym.
|Večer
|Novoroční koncert České filharmonie
|ČT art
|Přímý přenos pro milovníky klasické hudby.
Sváteční bonusy a streamování
- prima+: Streamovací platforma nabízí Vánoční kolekci plnou lásky, pohádek a napětí. K dispozici jsou vánoční legendy (Tři oříšky pro Popelku, Anděl Páně), novinky (Přání Ježíškovi) a thriller Poker Face.
- ČT iVysílání: Pokračuje v oslavách 60 let Večerníčku. Do konce roku přibudou Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a Štaflík a Špagetka.