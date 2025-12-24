Televizní program na Vánoce 2025 je plný komedií, pokračování oblíbených pohádek a legendárních rodinných filmů. Ráno po štědrovečerním hodování se můžeme těšit na Princeznu ze mlejna, odpoledne na milou rodinnou komedii Jak vytrhnout velrybě stoličku a večer se zase ztratí Kevin ve filmu Sám doma 2. Také tento den nás ale čeká premiérová pohádka. Má vskutku vánoční název: Největší zázrak.
Dopoledne a čas oběda
Dopoledne na první svátek vánoční přeje komediím a pohádkám. ČT1 startuje s legendární školní komedií Marečku, podejte mi pero! a pokračuje hity pro děti. Nova sází na animovaného Shreka a hudební komedii V peřině.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|6:00
|Popelka: Nový příběh
|Prima
|Animovaný / 2017
|6:00
|Shrek
|Nova
|Animovaný / 2001
|6:10
|Marečku, podejte mi pero!
|ČT1
|Komedie / 1976
|7:30
|Krakonošův poklad
|Prima
|Pohádka / 2017
|7:30
|Jak se Franta naučil bát
|Nova
|Pohádka / 1959
|7:45
|Princezna ze mlejna
|ČT1
|Pohádka / 1994
|8:15
|V peřině
|Nova
|Muzikál, komedie / 2011
|9:15
|Madla zpívá Evropě
|Prima
|Drama / 1940
|9:35
|Za humny je drak
|ČT1
|Pohádka / 1982
|10:20
|Z pekla štěstí 2
|Nova
|Pohádka / 2001
|11:05
|RumplCimprCampr
|ČT1
|Pohádka / 1997
|11:15
|Ledové království
|Prima
|Animovaný / 2013
|12:30
|S tebou mě baví svět
|Nova
|Komedie / 1982
|12:40
|Tajemství staré bambitky 2
|ČT1
|Pohádka / 2021
|13:00
|Muž se železnou maskou
|Prima
|Dobrodružný / 1998
Odpolední pohoda
Odpoledne 25. prosince je ve znamení legend, které si pamatuje snad každá generace. Na Nově se vrátí Shrek 2, na ČT1 i na Nově si můžete užít nostalgii u rodinných klasik Marie Poledňákové a na Primě květina rozezpívá srdce princezny Krasomily.
S tebou mě baví svět (1982), 12:30 na TV Nova
Nesmrtelná zimní komedie Marie Poledňákové o partě tatínků, kteří odjedou s dětmi na chalupu. Film je skvělým startem odpolední relaxace, výlet lehkovážných chlapů totiž přežijí všichni, i maminky.
Komedie S tebou mě baví svět (1982)
Hrátky s čertem (1956), 17:10 na TV Prima
Oblíbená adaptace divadelní hry Jana Drdy je pohádkou plnou humoru a chytrých dialogů o vysloužilém vojákovi Martinovi Kabátovi, který se nebál pekelných mocností.
Josef Vinklář jako mladý čert a myslivec Lucius v jednom a Alena Vránová jako princezna Dišperanda v pohádce Hrátky s čertem z roku 1956.
Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), 17:30 na ČT1
Dnešní den přeje příznivcům Marie Poledňákové. V legendární rodinné komedii perlí roztomilý Vašek, který se mamince snaží najít toho nejlepšího ženicha. A sobě samozřejmě při té příležitosti tátu. Ideálně v jednom člověku.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|14:14
|Shrek 2
|Nova
|Animovaný / 2004
|14:20
|Kouzla králů
|ČT1
|Pohádka / 2008
|15:20
|Pyšná princezna
|Prima
|Pohádka / 1952
|15:55
|Láska rohatá
|ČT1
|Pohádka / 2009
|16:00
|Čertova nevěsta
|Nova
|Pohádka / 2011
|17:10
|Hrátky s čertem
|Prima
|Pohádka / 1956
|17:30
|Jak vytrhnout velrybě stoličku
|ČT1
|Komedie / 1977
|18:05
|O statečném kováři
|Nova
|Pohádka / 1983
Hlavní večerní vysílání
Večer na Boží hod vánoční si můžete vybrat mezi velkými filmovými hity a prémiovými pohádkami.
Největší zázrak (premiéra), 20:05 na ČT1
Česká televize nasazuje exkluzivní premiéru, která bude jistě velkým lákadlem. Tato slovensko-česká koprodukční pohádka vypráví o princezně Anně a nespokojeném pekaři Ondřejovi, kteří se musí postavit zrádnému generálovi Arpádovi, jenž se s pomocí čaroděje zmocní vlády. Příběh o lásce, zradě a oběti, která je tím největším zázrakem.
Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992), 20:15 na TV Prima
Jestliže jste si na Štědrý den mysleli, že rodiče už Kevina po jeho neplánovaném dobrodružství nikdy nespustí z očí, hned den poté se přesvědčíte o opaku. Tentokrát se Kevin ztratí ve velkoměstě a znovu musí čelit starým známým zlodějům.
Noc na Karlštejně (1973), 21:50 na ČT1
Hudební filmová klasika diváky zavede na hrad Karlštejn, kam nesmí vkročit ženská nožka. A že jich tam bude! Skvělé obsazení v čele s manželským párem Vlastimil Brodský – Jana Brejchová a nezapomenutelné písně dělají z tohoto snímku krásnou tečku za svátečním dnem.
|Čas
|Na co se dívat?
|Program
|Žánr a rok výroby
|20:05
|Největší zázrak
|ČT1
|Pohádka (premiéra)
|20:15
|Sám doma 2: Ztracen v New Yorku
|Prima
|Komedie / 1992
|20:20
|Nejkrásnější hádanka
|Nova
|Pohádka / 2007
|21:50
|Noc na Karlštejně
|ČT1
|Hudební film / 1973
|22:15
|Červená Karkulka
|Nova
|Horor/fantasy / 2011
|22:30
|Lidi, které nesnášíme na svatbě
|Prima
|Komedie / 2022
Odpočinek po svátečním shonu
Po náročném Štědrém dni je První svátek vánoční určený k čisté relaxaci. Ať už se ráno rozhodnete pro nostalgický film Marečku, podejte mi pero!, odpoledne pro rodinnou klasiku S tebou mě baví svět nebo pro večerní hudební lahůdku Noc na Karlštejně, důležité je užít si ty nejkrásnější dny v roce. Nechte se obklopit rodinou, odpočiňte si a užijte si ty nejlepší filmové kousky, které televizní program na Vánoce 2025 nabízí.