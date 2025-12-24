S tebou mě baví svět, Sám doma 2 i nová pohádka: TV program na 25. prosince

Ivana Vaňkátová
  6:00
Televizní p program na 1. svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince 2025, je jako stvořen pro ty, kteří si po svátečním shonu rádi odpočinou u televize. Dárky jsou rozbaleny, kapr sněden bez zapíchnuté kůstky v krku a je čas se ponořit do kouzelné atmosféry.
Marta Buchtíková, Marek Dvořák, Lukáš Pelánek a Július Satinský ve filmu S...

Marta Buchtíková, Marek Dvořák, Lukáš Pelánek a Július Satinský ve filmu S tebou mě baví svět (1982) | foto: FTV Prima

Z filmu S tebou mě baví svět
Komedie S tebou mě baví svět (1982)
Josef Vinklář jako mladý čert a myslivec Lucius v jednom a Alena Vránová jako...
Josef Bek, Stanislav Neumann a František Filipovský ve filmu Hrátky s čertem...
8 fotografií

Televizní program na Vánoce 2025 je plný komedií, pokračování oblíbených pohádek a legendárních rodinných filmů. Ráno po štědrovečerním hodování se můžeme těšit na Princeznu ze mlejna, odpoledne na milou rodinnou komedii Jak vytrhnout velrybě stoličku a večer se zase ztratí Kevin ve filmu Sám doma 2. Také tento den nás ale čeká premiérová pohádka. Má vskutku vánoční název: Největší zázrak.

Dopoledne a čas oběda

Dopoledne na první svátek vánoční přeje komediím a pohádkám. ČT1 startuje s legendární školní komedií Marečku, podejte mi pero! a pokračuje hity pro děti. Nova sází na animovaného Shreka a hudební komedii V peřině.

TV program na dopoledne 25. prosince 2025
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
6:00Popelka: Nový příběhPrimaAnimovaný / 2017
6:00ShrekNovaAnimovaný / 2001
6:10Marečku, podejte mi pero!ČT1Komedie / 1976
7:30Krakonošův pokladPrimaPohádka / 2017
7:30Jak se Franta naučil bátNovaPohádka / 1959
7:45Princezna ze mlejnaČT1Pohádka / 1994
8:15V peřiněNovaMuzikál, komedie / 2011
9:15Madla zpívá EvropěPrimaDrama / 1940
9:35Za humny je drakČT1Pohádka / 1982
10:20Z pekla štěstí 2NovaPohádka / 2001
11:05RumplCimprCamprČT1Pohádka / 1997
11:15Ledové královstvíPrimaAnimovaný / 2013
12:30S tebou mě baví světNovaKomedie / 1982
12:40Tajemství staré bambitky 2ČT1Pohádka / 2021
13:00Muž se železnou maskouPrimaDobrodružný / 1998

Odpolední pohoda

Odpoledne 25. prosince je ve znamení legend, které si pamatuje snad každá generace. Na Nově se vrátí Shrek 2, na ČT1 i na Nově si můžete užít nostalgii u rodinných klasik Marie Poledňákové a na Primě květina rozezpívá srdce princezny Krasomily.

S tebou mě baví svět (1982), 12:30 na TV Nova
Nesmrtelná zimní komedie Marie Poledňákové o partě tatínků, kteří odjedou s dětmi na chalupu. Film je skvělým startem odpolední relaxace, výlet lehkovážných chlapů totiž přežijí všichni, i maminky.

Z filmu S tebou mě baví svět
Komedie S tebou mě baví svět (1982)

Komedie S tebou mě baví svět (1982)

Hrátky s čertem (1956), 17:10 na TV Prima
Oblíbená adaptace divadelní hry Jana Drdy je pohádkou plnou humoru a chytrých dialogů o vysloužilém vojákovi Martinovi Kabátovi, který se nebál pekelných mocností.

Josef Vinklář jako mladý čert a myslivec Lucius v jednom a Alena Vránová jako princezna Dišperanda v pohádce Hrátky s čertem z roku 1956.

Josef Bek, Stanislav Neumann a František Filipovský ve filmu Hrátky s čertem (1956)

Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977), 17:30 na ČT1
Dnešní den přeje příznivcům Marie Poledňákové. V legendární rodinné komedii perlí roztomilý Vašek, který se mamince snaží najít toho nejlepšího ženicha. A sobě samozřejmě při té příležitosti tátu. Ideálně v jednom člověku.

Odpolední TV program 25. prosince 2025
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
14:14Shrek 2NovaAnimovaný / 2004
14:20Kouzla králůČT1Pohádka / 2008
15:20Pyšná princeznaPrimaPohádka / 1952
15:55Láska rohatáČT1Pohádka / 2009
16:00Čertova nevěstaNovaPohádka / 2011
17:10Hrátky s čertemPrimaPohádka / 1956
17:30Jak vytrhnout velrybě stoličkuČT1Komedie / 1977
18:05O statečném kovářiNovaPohádka / 1983

Tomáš Holý ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977)

Hlavní večerní vysílání

Večer na Boží hod vánoční si můžete vybrat mezi velkými filmovými hity a prémiovými pohádkami.

Největší zázrak (premiéra), 20:05 na ČT1
Česká televize nasazuje exkluzivní premiéru, která bude jistě velkým lákadlem. Tato slovensko-česká koprodukční pohádka vypráví o princezně Anně a nespokojeném pekaři Ondřejovi, kteří se musí postavit zrádnému generálovi Arpádovi, jenž se s pomocí čaroděje zmocní vlády. Příběh o lásce, zradě a oběti, která je tím největším zázrakem.

Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Sám doma 2: Ztracen v New Yorku (1992), 20:15 na TV Prima
Jestliže jste si na Štědrý den mysleli, že rodiče už Kevina po jeho neplánovaném dobrodružství nikdy nespustí z očí, hned den poté se přesvědčíte o opaku. Tentokrát se Kevin ztratí ve velkoměstě a znovu musí čelit starým známým zlodějům.

Noc na Karlštejně (1973), 21:50 na ČT1
Hudební filmová klasika diváky zavede na hrad Karlštejn, kam nesmí vkročit ženská nožka. A že jich tam bude! Skvělé obsazení v čele s manželským párem Vlastimil Brodský – Jana Brejchová a nezapomenutelné písně dělají z tohoto snímku krásnou tečku za svátečním dnem.

Daniela Kolářová ve filmu Noc na Karlštejně (1973)

Večerní TV program 25. prosince 2025
ČasNa co se dívat?ProgramŽánr a rok výroby
20:05Největší zázrakČT1Pohádka (premiéra)
20:15Sám doma 2: Ztracen v New YorkuPrimaKomedie / 1992
20:20Nejkrásnější hádankaNovaPohádka / 2007
21:50Noc na KarlštejněČT1Hudební film / 1973
22:15Červená KarkulkaNovaHoror/fantasy / 2011
22:30Lidi, které nesnášíme na svatběPrimaKomedie / 2022

Odpočinek po svátečním shonu

Po náročném Štědrém dni je První svátek vánoční určený k čisté relaxaci. Ať už se ráno rozhodnete pro nostalgický film Marečku, podejte mi pero!, odpoledne pro rodinnou klasiku S tebou mě baví svět nebo pro večerní hudební lahůdku Noc na Karlštejně, důležité je užít si ty nejkrásnější dny v roce. Nechte se obklopit rodinou, odpočiňte si a užijte si ty nejlepší filmové kousky, které televizní program na Vánoce 2025 nabízí.

Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

S tebou mě baví svět, Sám doma 2 i nová pohádka: TV program na 25. prosince

Televizní p program na 1. svátek vánoční, čtvrtek 25. prosince 2025, je jako stvořen pro ty, kteří si po svátečním shonu rádi odpočinou u televize. Dárky jsou rozbaleny, kapr sněden bez zapíchnuté...

Nejfrancouzštější česká komedie? Plesl a Babčáková se vrací v Přání k narozeninám

Plakát k filmu Přání k narozeninám, komedie má do kin vstoupí 12. března 2026...

Tvůrci snímků Přání Ježíškovi a Přání k narozeninám se vrací do kin s dalším pokračováním. Novinka s podtitulem Křtiny představí rodinu Líby a Arnošta v další nezvladatelné situaci. První teaser...

22. prosince 2025  16:02

RECENZE: Nový SpongeBob není žádná sláva, ale pořád lepší než Želvy Ninja

50 % Premium
Z filmu SpongeBob: Pirátské dobrodružství

Na slabém předskokanovi může průměrný závodník vydělat. Klidně i v animaci. Po předfilmu Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 – Lost in New Jersey, krátkém skeči ze série Želvy Ninja, se...

22. prosince 2025

