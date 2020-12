Teorie velkého třesku vévodí žebříčku oblíbených vánočních speciálů

První místo obsadila Teorie velkého třesku s dílem Hypotéza dárkových předmětů do koupele, v němž odpůrce konvencí Sheldon s hrůzou zjistí, že dostane dárek a měl by jej oplatit.



Druhá příčka patří epizodě s názvem A Very Sunny Christmas ze seriálu It‘s Always Sunny in Philadelphia, který líčí trable čtyř přátel provozujících nepříliš úspěšně bar.

Na třetí pozici figuruje příběh Afternoon Delight z cyklu o rodinném podnikání Arrested Development. Vánoční večírek z americké verze Kanclu je čtvrtý, Abedovy nezvladatelné Vánoce ze série Zpátky do školy skončily pátá.

Do divácké desítky seriálových svátků se dostaly ještě již klasické tituly Seinfeld, Dva a půl chlapa, Přátelé a Frasier, uzavírá ji krimikomedie Brooklyn 99 s dílem Vánoce.



Americká tradice vánočních speciálů se týká i minipříběhů odvozených od animovaných hitů, ovšem najde se také v tuzemské televizní tvorbě. Vánoce slavili třeba hrdinové seriálů Žena za pultem, Vyprávěj!, My z konce světa, Na vodě, Josef a Ly a ke kultovním patří Heavy Christmas, které zažil Ozzák v sáze Comeback.