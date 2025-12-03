RECENZE: No to mě ozdob! Kvůli hackerovi musí Santa Claus zvládnout Vánoce offline

Mirka Spáčilová
  10:35
Animovaný adventní přírůstek českých kin sice vznikl v Německu, ale vystupuje v něm univerzální vánoční postava Santa Claus, jakož i univerzální skřítci, sobi a celá obvyklá výbava legendy. Jedinou změnu představují zranitelné moderní technologie, které napadne tajemný hacker a ohrozí tak nadílku.
Z filmu Vánoce offline

Z filmu Vánoce offline | foto: Bohemia MP

Výtvarně i obsahově jsou Vánoce offline prostinké až prostoduché. Skřítek nastupuje do Santovy dílny, kde pracoval už jeho dědeček, plný nadšení. Jenže místo veselé manufaktury ze svých vzpomínek tu najde továrnu, kde vládnou roboti, automaty, turnikety, displeje, efektivita, produktivita a manažerka, podle níž vánoční nálada snižuje výkonnost.

Santa Claus stejně jako nováčkův dědeček odešel do důchodu, v podniku se zjevuje pouze jako hologram nabádající, že po použití záchodu si máme umýt ruce, a když se skřítek snaží starosvětskou pospolitost oživit, přímočarým stylem bum a bác napáchá spoustu škody.

Ještě větší zkázou však hrozí maskovaný hacker, který těsně před svátky zablokuje výrobní linky a hodlá smazat celosvětové seznamy hodných dětí čekajících na dárky, pokud mu Santu Clause nepřivedou, aby si s ním vyřídil dávné účty.

RECENZE: Jsi moje smečka. A ty můj kotec. Druhá Zootropolis si udržela vtip

Čili skřítek musí vyhledat dědu, který zase ví, kde najít svého někdejšího šéfa, přičemž jednak zažijí různá setkání - asi nejzábavnější s partou motorkářských Santů v metalovém baru, jednak odhalí tklivou minulost Santova podniku, skřítkovy rodiny i hackerského vyděrače.

Vánoce offline

50 %

Německo / USA / Indie, 2025, 96 min

Režie: Ricard Cussó, Damjan Mitrevski

Scénář: Jamie Nash

Mezitím se ostatní zaměstnanci továrny marně pokoušejí vetřelce obelstít, ale ani jim tvůrci nedopřejí mnoho vynalézavosti, neřkuli humoru. Úsměv zařizuje spíše hravý překlad neškodných výrazů překvapení jako „Do prskavky!“ nebo „No to mě ozdob!“ než situační nápady.

Nicméně velké finální smíření, ve kterém se k dělné práci spojí sobi i drony, roboti a důchodci, vyzařuje tak dojemně usilovnou snahu o všeobjímající toleranci, že ve znamení svátků všech lidí dobré vůle se podprůměrná známka Vánocům offline zkrátka udělit nedá.

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

3. prosince 2025  9:58

