Podívejte se, jak se ze Čtvrtníčka stane velemlok. Válka s mloky opět na spadnutí

Jedním z nejzásadnějších děl světové satirické science fiction 20. století Čapek doslova předběhl dobu. Varoval v něm před tím, co se lidstvu může stát, pokud upřednostní honbu za ještě větším blahobytem před společnou budoucností. Román byl za 90 let své existence přeložen do více než třiceti světových jazyků.
Celovečerní snímek režiséra Aurela Klimta je natočený jako volná adaptace Čapkova díla v česko-slovensko-chorvatské koprodukci. Film vznikl kombinováním reálného prostředí a živého herectví s animací. Vše spojuje jednotná výtvarná stylizace.
Část filmu je vytvořena ploškovou animací, kdy jsou postavy poskládané z fotek herců a počítačem generovaných obrázků mloků, prostředí a dekorace pak z dobových fotek reálií výtvarně dotvořených a dokreslených výtvarníkem a scénografem Františkem Liptákem. Právě tyto přiznané „dokreslovačky“ budou významnou součástí vizuální stránky filmu.
Jak vznikla role mloka Andyho, kterého ztvárnil Petr Čtvrtníček, se můžete podívat ve videu. Ostatní mloci budou vytvořeni pomocí 3D počítačové grafiky. Díky tomu působí souhra mloků s postavami hranými živými herci zcela přirozeně.
Čtvrtníček se ve své skutečné podobě objeví ve snímku také v roli německého velvyslance. Diváci se dále mohou těšit, i když někdy jen v epizodních rolích, na rovnou tři desítky českých, slovenských i chorvatských herců. Mezi dalšími se ve filmu objeví třeba Miroslav Hanuš, Jakub Žáček, David Vávra, Jaroslav Plesl, Karel Dobrý, Csongor Kassai, či Petar Cvirn.
Celovečernímu snímku dominuje postava kapitána Vantocha v podání Jaroslava Duška. Zásadním dějištěm Čapkova příběhu je tichomořská zátoka Devil Bay, kde se kapitán poprvé setká s mloky. V novém filmu ji zastupuje chorvatský ostrov Susak.
Natáčelo se také v Čechách a na Slovensku. Své kulisy poskytly například lázně Trenčianské Teplice, historická budova Univerzity Komenského v Bratislavě nebo pražská Vila Pod Kaštany.
Do kin vstoupí Válka s mloky 5. listopadu 2026.