RECENZE: Válečnice bojuje proti otroctví, z okovů klišé se ale osvobodit nedokáže

Hollywood slyší na řeč peněz. Pokud chcete vidět černošské hrdinky v hlavních rolích, jděte a podpořte nás v kinech. Takovými slovy herečka Viola Davisová vyzývala diváky k návštěvě jejího filmu Válečnice. Otázkou však je: Dokáže Válečnice divákům nabídnout i něco jiného než dobrý pocit, že zaplaceným vstupným podpořili příběh s černošskou hrdinkou v hlavní úloze?

Snímek má v českých kinech ztíženou pozici už svým tématem. Dá se očekávat, že téma boje afrických žen proti otroctví nebude příliš rezonovat u té části populace, pro niž je i mainstreamovější marvelácký Black Panter nesnesitelná úlitba politické korektnosti. Problém je, že Válečnice nejde příliš naproti ani těm, kteří by se rádi ponořili do exotického světa Afriky a dozvěděli se víc o zajímavém fenoménu takzvaných Dahomejských Amazonek.

Davisová (držitelka Oscara známá například z filmu Sebevražedný oddíl) ztvárňuje Naniscu, generálku obávaných válečnic Dahomejského království zvaných Agojie. Film zobrazuje její boj za přesvědčení krále Gheza (John Boyega), aby upustil od obchodu s otroky a soustředil se namísto toho na získání peněz mírovějšímu prostředky. Jejím snahám brání konkurenční říše Oyo, která z lukrativního trhu profituje.

Idealismus Nanisky neodpovídá příliš skutečnosti vzhledem k tomu, že Amazonky svými válečnickým povinnostmi vůči vládci království přímo participovaly na prodeji zajatců Evropanům. Že si filmy přizpůsobují historickou realitu ke svým potřebám, je ale poměrně běžný fakt a i v takových případech může vzniknout poutavá podívaná. Válečnice k tomu měla nakročeno. Naznačený konflikt mezi generálkou a ambiciózní královou oblíbenou ženou, která spolu s dalšími rádci obhajuje ekonomické a politické zájmy království na obchodu s otroky, slibovala komplexnější pohled na smutnou kapitolu afrických dějin.

Bohužel tvůrci se rozhodli pro linku mladé Nawi (Thuso Mbedu), jež vstupuje do řad Agojie. Tato část příběhu přitom obsahuje nejrůznější klišé. Namísto mnohem atraktivnějších scén z prostředí vysoké politiky či válečného pole tak poměrně značnou část snímku sledujeme klasický a obehraný výcvik „outsidera“, který se dostane na vrchol. Divák však má jen pramálo důvodů s Nawi sympatizovat. Chová se totiž jako věčně odmlouvající spratek, kterého z nepochopitelných důvodů všichni protežují.

„To vy jste arogantní,“ vmete například v jedné scéna Nawi do tváře Nanisce, když ta ji osočí z téhož. Nejen, že je únavné sledovat generálku neustále vytýkající své podřízené namyšlenost, nedostatek disciplíny a svéhlavost. Je též těžké pak k nejvyšší vojenské velitelce Dahomejského království cítit respekt.

Válečnice USA 2022, 135 min Režie: Gina Prince-Bythewood Scénář: Dana Stevens Hrají: Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim, HeroFiennes Tiffin, John Boyega a další Hodnocení: 50 %

S Nawi se pojí i vyloženě hloupá romance mezi ní a jedním z otrokářů, Brazilcem s kořeny v Africe. I když válečnice mají zakázáno se stýkat s muži, Nawi opakovaně porušuje toto pravidlo, aby s pohledným cizincem vedla klišé rozhovory o tom, že má dobré srdce, přičemž on jí ale prakticky neposkytl důvod k tomu myslet si, že to není jen další muž ze zámoří, který se přijel do Afriky hlavně napakovat. Jejich „láska na první pohled“ je tudíž naprosto nevěrohodná a oproti sošnému tělu Jordana Bolgera nedostatečně vypracovaná.

Co však funguje, jsou bojové sekvence. Není jich tolik, kolik by si ženy se zašpičatělými nehty určenými k bodání do očí nepřátel zasloužily, ale když už k nim dojde, rozhodně se na ně pěkně kouká. Způsob boje Amazonek je efektivní i stylový a některé akční sekvence jako použití dýky namotané na provaz mě vyloženě nadchly.

Předností filmu je též určitě stále neokoukané prostředí Afriky. Tvůrci příliš nevyužívají přírodní krásy černého kontinentu, ale divákovo oko potěší barevná estetika různých oděvů i přirozená ladnost, s jakou se postavy pohybují při sekvencích ritualizovaných tanců. V takových chvílích zaujme i hudba, jakkoli samotný soundtrack není příliš výrazný.

Samotné herecké výkony jsou spíše standardní než nějak vyčnívající. A to by se dalo říci o samotném filmu. Je to v podstatě průměrný snímek, neschopný prodat své atraktivní téma, jehož pozitiva sráží dolů slabý scénář. Pokud Davisová chce, aby vznikalo více filmů s černošskými hrdinkami, obávám se, že zrovna Válečnice nebude průkopnickou vlaštovkou.