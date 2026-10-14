Na Marhoulův film se v Americe snáší ostrá kritika. Na pranýři je jméno Ben Shapiro

Komorní drama, jež si svou premiéru odbude 15. října v soutěži festivalu ve Varšavě, láká na hvězdné herecké obsazení. Vidět zde mohou diváci osobnosti jako je Rob Lowe, James Franco, Nick Nolte a Jennifer Jason Leighová. K českému publiku se snímek dostane 28. ledna příštího roku.
Scénář k filmu vytvořil kontroverzní americký komentátor Ben Shapiro, jehož účast na filmu se stala předmětem internetových diskuzí. Jako zastánce pravicových názorů je známý svými ostrými debatami s odpůrci konzervativních názorů na téma právo na potrat, progresivismus nebo izraelsko-palestinský konflikt.
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Děj snímku Shapiro umístil do moskevské věznice Lubjanka roku 1938. Prostředí je srdcem sovětské NKVD, místem plným temnoty, zmaru a represí. Příběh pomocí hlavního hrdiny, bývalého univerzitního profesora zkoumá, zda se morálních hodnot má člověk držet i za cenu vlastního života, natož života svých blízkých, a jestli si lze zachovat lidskou důstojnost i ve chvíli, kdy je zcela vydán napospas stalinskému režimu.
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„Byla opravdu čest pracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů. Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem. Jsem na ně nesmírně hrdý,“ okomentoval Shapiro příběh a herecké obsazení. Na síti X uveřejnil i trailer, který českého diváka zaujme mimo jiné překlepem ve jméně režiséra.
„Je tohle rituál ponižování hvězd, které se snaží oživit svou kariéru?“ okomentoval na síti X uživatel James. „Scénář Ben Shapiro. Tak aspoň víte, že to bude retardovaná hovadina,“ přidal se Matt Da Witte. „Je to čistá výroba propagandy. I jeho retardovaní fanoušci to určitě musí vědět. Ben je izraelský špion, který se jako pijavice přisál na chudáky americké daňové poplatníky,“ přidal se autor pod dánským účtem Western Oracle k řadě dalších kritických komentářů.
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Snímek Doznání vznikl v produkci americké společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera. Natáčel se po pouhých čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech Santa Clarita Studios u Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré dekorace.
Film je v pořadí čtvrtým celovečerním snímkem Václava Marhoula. Po debutové komedii Mazaný Filip a válečném dramatu Tobruk následoval mezinárodně mimořádně úspěšný film Nabarvené ptáče, který měl premiéru v Benátkách, byl zařazen do širšího výběru na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film a dostal devět cen Český lev.