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Na Marhoulův film se v Americe snáší ostrá kritika. Na pranýři je jméno Ben Shapiro

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  15:10
Českými lvy ověnčený režisér Václav Marhoul uvede ve čtvrtek ve Varšavě svůj nejnovější film Doznání. Historický snímek z předválečného Ruska táhne pozornost nejen svým hvězdným obsazením, které čítá například Nicka Nolteho nebo Jamese Franca, ale především jménem scenáristy drsného dramatu. Tím je kontroverzní americký komentátor Ben Shapiro.

Komorní drama, jež si svou premiéru odbude 15. října v soutěži festivalu ve Varšavě, láká na hvězdné herecké obsazení. Vidět zde mohou diváci osobnosti jako je Rob Lowe, James Franco, Nick Nolte a Jennifer Jason Leighová. K českému publiku se snímek dostane 28. ledna příštího roku.

Nový film Václava Marhoula - Doznání
Nick Nolte ve filmu Doznání
Hostem pořadu Rozstřel je Václav Marhoul, režisér, scenárista a producent.
Ben Shapiro během projevu na AmericaFest 2025 (18. prosince 2025)
14 fotografií

Scénář k filmu vytvořil kontroverzní americký komentátor Ben Shapiro, jehož účast na filmu se stala předmětem internetových diskuzí. Jako zastánce pravicových názorů je známý svými ostrými debatami s odpůrci konzervativních názorů na téma právo na potrat, progresivismus nebo izraelsko-palestinský konflikt.

Shapiro je americký problém. Já ho neznal, komentuje Marhoul svého scenáristu

Děj snímku Shapiro umístil do moskevské věznice Lubjanka roku 1938. Prostředí je srdcem sovětské NKVD, místem plným temnoty, zmaru a represí. Příběh pomocí hlavního hrdiny, bývalého univerzitního profesora zkoumá, zda se morálních hodnot má člověk držet i za cenu vlastního života, natož života svých blízkých, a jestli si lze zachovat lidskou důstojnost i ve chvíli, kdy je zcela vydán napospas stalinskému režimu.

Marhoul natočil v Hollywoodu stalinské drama Doznání. Do Česka dorazí v lednu

„Byla opravdu čest pracovat s herci nominovanými na Oscara, Emmy či Zlatý glóbus a s jedním z nejvýznamnějších světových režisérů. Doznání je mimořádně krásné a upřímné dílo zakořeněné ve víře, morálce, utrpení a v tom, co znamená být svobodným a slušným člověkem. Jsem na ně nesmírně hrdý,“ okomentoval Shapiro příběh a herecké obsazení. Na síti X uveřejnil i trailer, který českého diváka zaujme mimo jiné překlepem ve jméně režiséra.

„Je tohle rituál ponižování hvězd, které se snaží oživit svou kariéru?“ okomentoval na síti X uživatel James. „Scénář Ben Shapiro. Tak aspoň víte, že to bude retardovaná hovadina,“ přidal se Matt Da Witte. „Je to čistá výroba propagandy. I jeho retardovaní fanoušci to určitě musí vědět. Ben je izraelský špion, který se jako pijavice přisál na chudáky americké daňové poplatníky,“ přidal se autor pod dánským účtem Western Oracle k řadě dalších kritických komentářů.

Marhoul: Trumpa stvořil ulhaný právník Cohn, monstrum bez morálky

Snímek Doznání vznikl v produkci americké společnosti Bonfire Legend pod vedením producenta Dallase Sonniera. Natáčel se po pouhých čtyřech měsících příprav loni v prosinci v ateliérech Santa Clarita Studios u Los Angeles, kde byly vybudovány veškeré dekorace.

Film je v pořadí čtvrtým celovečerním snímkem Václava Marhoula. Po debutové komedii Mazaný Filip a válečném dramatu Tobruk následoval mezinárodně mimořádně úspěšný film Nabarvené ptáče, který měl premiéru v Benátkách, byl zařazen do širšího výběru na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film a dostal devět cen Český lev.

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