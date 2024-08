Dospívání v Ulici byl nápor na hlavu. Znal jsem jen natáčení a školu, říká Matějovský

S trochou humoru se dá konstatovat, že u počátků herecké kariéry Václava Matějovské stála smrt jednoho křečka ve školním biologickém kroužku. „Ano, je to tak. Tento křeček pravděpodobně může za mou kariéru. Čest jeho památce! Ten kroužek zrušili, když křeček umřel, tak jsme s kamarádem začali chodit zabíjet čas na dramaťák, protože probíhal ve stejnou dobu a mně se tam zalíbilo. Nevím, jestli mi to taky šlo, ale to vlastně nevím dodneška... No a to konto pak přišla moje maminka s tím, že pořádají veřejný casting do Ulice, tak jestli ho nechci zkusit a bylo to,“ vzpomíná.

V Ulici Matějovský posbíral své první herecké zkušenosti před kamerou. Co podle něj znamená pro kluka ve formativních letech dospívání stát se a být několik let součástí nekonečného seriálu? „Takových věcí je hodně. Nevím, kterou začít. Moc jsem kvůli tomu neměl žádné koníčky a nevěděl, co mě baví, protože jsem buď byl na natáčení nebo ve škole,“ říká.

„Přitom tohle je přesně věk, kdy člověk má tyto věci zjišťovat nebo minimálně zkoušet. Pak jste taky nějak veřejně známí a úplně automaticky ve dvanácti letech nevíte, jak se s tím vypořádat. Takže je tam spoustu takových přidružených problémů. Je to nápor na hlavu, který se někdy nemusí dát zvládnout, takže pak některé dětské hvězdy jako Macaulay Culkin končí na drogách. Nechci se s tím srovnávat, to rozhodně ne, ale je to podle mě jeden z důkazů, proč se jim to děje,“ přemýšlí.

Ne jevišti ještě mám rezervy

„Takže jsem velmi dlouho fakt nevěděl a teď do řeknu hodně filozoficky a hloupě, kdo jsem: co mě baví a zajímá mimo školu a Ulici,“ uzavírá téma.

Součástí Letních shakespearovských slavností se stal Václav Matějovský loni, když přijal roli Orlanda v komedii Jak se vám líbí po boku Lucie Štěpánkové v režii Jakuba Nvoty. Ačkoliv rozhodně nejde o Matějovského první divadelní zkušenost, na jevišti si ještě připadá nejistý, respektive se svým výkonem není spokojený. A prý z něj nemluví falešná skromnost.

„Myslím, že jinak dokážu reálně ohodnotit, že tady tohle se mi povedlo a tohle už tak moc ne. Cítím, že divadlo ještě není úplně moje nejsilnější stránka a mám co dohánět. Není to vůbec o tom, že bych něco vědomě kazil, ale prostě vím, že mám nějaké mezery,“ komentuje.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak se Václav Matějovský cítí jako čerstvý tatínek, jaké panují stereotypy okolo rodičovství nebo v čem bude trochu jinak přistupovat k předávání rodičovských zkušeností svým přátelům. Řeč přišla také na to, jestli pro něj byly Letní shakespearovské slavnosti v nějakém významu snem a jakým novým projektům by se v budoucnu rád věnoval.