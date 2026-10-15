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Shapiro je americký problém. Já ho neznal, komentuje Marhoul svého scenáristu

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  12:33
Režisér Václav Marhoul v diskusním pořadu Rozstřel. (23. září 2019)

Režisér Václav Marhoul v diskusním pořadu Rozstřel. (23. září 2019) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ben Shapiro během projevu na AmericaFest 2025 (18. prosince 2025)
Nový film Václava Marhoula - Doznání
Z natáčení filmu Doznání
Nick Nolte ve filmu Doznání
20 fotografií
Americký komentátor Ben Shapiro uveřejnil na sociální síti X trailer k novému historickému filmu režiséra Václava Marhoula, na kterém pracoval v pozici scenáristy. Příspěvek však rozdělil publikum. Ve více než tisícovce komentářů jedna polovina snímek vítá, druhá jej kvůli kontroverzním názorům autora předem zatracuje. Sám Marhoul pro iDNES.cz uvedl, že o postojích Shapira dříve neměl ponětí.

„Dostal jsem scénáře, kde byl uvedený jako autor. A já úplně absolutně přiznám, že jméno Ben Shapiro mi neříkalo vůbec nic. Ve chvíli, kdy jsem scénář přečetl a kývl jsem na to, že to budu režírovat, tak teprve potom ke mně začaly chodit informace, kdo to Ben Shapiro vůbec je,“ uvedl na dotaz redakce Marhoul.

Na Marhoulův film se v Americe snáší ostrá kritika. Na pranýři je jméno Ben Shapiro

Scénář se do jeho rukou dostal přes nabídku Dallase Sonniera z produkční společnosti Bonfire Legend. Sám režisér přiznává, že ho text zaujal natolik, že na spolupráci kývl. Na díle ocenil především nadčasovost a univerzálnost tématu.

„Když jsem se seznámil s názory pana Shapira, tak v drtivé většině s nimi absolutně nesouzním,“ přiznal režisér.

Ben Shapiro je ve Spojených státech částí populace kritizován za jeho konzervativní postoje a ostrou argumentaci vůči tématům jako je právo na potrat, progresivismus či izraelsko-palestinský konflikt.

Režisér Václav Marhoul v diskusním pořadu Rozstřel. (23. září 2019)
Ben Shapiro během projevu na AmericaFest 2025 (18. prosince 2025)
Nový film Václava Marhoula - Doznání
Z natáčení filmu Doznání
20 fotografií

Marhoul však na Shapirovi ocenil, že je velmi hluboce věřícím člověkem, jehož víra se do výsledného scénáře propisuje měrou vrchovatou.

„Ta víra v příběhu hraje dost podstatnou roli. Samotný příběh příběh je nadčasový. To znamená, kam až je člověk schopen zajít ve chvíli, kdy je vystaven naprosto šílené situaci, kdy musí volit mezi vlastním životem, neřkuli životem svých blízkých a zachováním své vlastní integrity a sebeúcty,“ prozradil k ději.

Jako Nabarvené ptáče?

Z možného sabotování návštěvnosti v kinech ze strany diváků však režisér filmů jako Mazaný Filip nebo Tobruk strach nemá. Spolupráci na díle s kontroverzním komentátorem přirovnal ke svému oceňovanému snímku Nabarvené ptáče, který vznikl na motivy stejnojmenného románu polského spisovatele Jerzyho Kosińského.

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„V Polsku jsem dostával otázku, jestli mi nevadí, že pan Kosiński je lhář? Na to jsem řekl, že to mě nezajímá, to je polský problém. V případě Bena Shapira je to to samé v bleděmodrém. Ben Shapiro je americký problém, ne český,“ dodal režisér.

Kaňka na jméně režiséra

Úsměvným problémem se s vypuštěním traileru stala chyba v Marhoulově křestním jméně. Režisérovi zde autor ukázky prohodil čárky nad samohláskami, čímž ve videu přejmenoval Václava na „Vacláva“.

„To se řeší od včerejška (úterý). Napsal jsem producentovi takovou lehce ironickou textovku, že se jmenuji Václav a ne Vacláv a bylo by dobré to vědět. K tomu jsem přidal i smajlíka. Mám pocit, že se to už nepodaří zastavit. Co se dá dělat,“ reagoval Marhoul s pobavením.

Děj snímku Shapiro umístil do moskevské věznice Lubjanka roku 1938. Prostředí je srdcem sovětské NKVD, místem plným temnoty, zmaru a represí. Příběh se zaměřuje na bezútěšnou situaci vězněného hlavního hrdiny, bývalého univerzitního profesora Alexeje Abramova, kterého ve filmu ztvární držitel Zlatého glóbu Rob Lowe. Vidět zde dále diváci mohou osobnosti jako je James Franco, Nick Nolte a Jennifer Jason Leighová.

Komorní drama si odbude premiéru tento čtvrtek 15. října na festivalu ve Varšavě. K českému publiku se snímek dostane 28. ledna.

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