Streisandová sekýrovala, Falk česky chválil knedlíky, vzpomíná Kabourek

Když Václav Kabourek v roce 1957 prchal s kamarádem a spoluvězněm Václavem Hájkem schovaný v nákladu dříví do západního Německa, těžko mohl tušit, že za pár let uspěje v USA. Záhy se tak stalo a pomohly mu k tomu talent na jazyky, ale hlavně kontakty, které navázal ihned po příjezdu do New Yorku. Mimochodem do Spojených států z Německa utekl, protože ho CIA varovala, že ho chtějí komunisté odstranit.